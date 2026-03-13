El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país intensificará los ataques contra Irán la próxima semana, en lo que sería la tercera semana de operaciones militares desde que comenzó la guerra.

“Vamos a golpearlos muy duro la próxima semana”, declaró Trump durante una entrevista con Fox News Radio, donde también sostuvo que el régimen iraní podría caer, aunque no necesariamente de forma inmediata.

Trump cree que el régimen iraní terminará cayendo

Durante la conversación, el mandatario señaló que el gobierno iraní enfrenta un escenario cada vez más complicado frente al poder militar estadounidense.

“Realmente creo que es un gran obstáculo que superar para gente que no tiene armas. Creo que es un obstáculo muy grande… Sucederá, pero quizás no inmediatamente”, afirmó.

Trump también dejó abierta la posibilidad de que Estados Unidos proteja el tránsito de petroleros por el estrecho de Ormuz, uno de los puntos estratégicos del comercio mundial de petróleo.

President Donald Trump spoke with @kilmeade about the administration’s military campaign against Iran and what's next.

Watch the full interview: https://t.co/6tquUIDqVd pic.twitter.com/f8Fyq7v7kU — FOX News Radio (@foxnewsradio) March 13, 2026

“Lo haríamos si fuera necesario. Pero, ya saben, esperemos que todo salga bien. Veremos qué sucede”, dijo, sin ofrecer más detalles.

Sospecha de apoyo ruso a Irán

El presidente estadounidense también sugirió que Rusia podría estar apoyando a Irán en el conflicto.

“Creo que podría estar ayudándolo un poco, sí, supongo. Y probablemente piense que nosotros estamos ayudando a Ucrania, ¿no?”, comentó en referencia al presidente ruso Vladimir Putin.

Trump presume ofensiva contra Irán

Horas antes, Trump había publicado un mensaje en Truth Social en el que aseguró que las fuerzas estadounidenses están destruyendo las capacidades militares de Irán.

“Estamos destruyendo por completo el régimen terrorista de Irán, militar, económica y de todas las maneras posibles”, escribió.

En el mismo mensaje afirmó que la Armada iraní “ha desaparecido”, su Fuerza Aérea “ya no existe” y que misiles y drones están siendo diezmados, además de asegurar que líderes del régimen han sido eliminados.

Trump también destacó la capacidad militar de Estados Unidos y advirtió que las operaciones continuarán.

“Tenemos una potencia de fuego sin igual, munición ilimitada y tiempo de sobra”, afirmó.

Parte de una ofensiva iniciada el 28 de febrero

Las declaraciones se producen durante el día 13 de la Operación Furia Épica, la campaña militar iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní.

Durante un acto en la Casa Blanca, Trump defendió la ofensiva conjunta y aseguró que la campaña militar avanza “muy rápidamente”, al tiempo que calificó a Irán como “una nación de terror y odio”.

El mandatario también afirmó que la operación busca responder a décadas de confrontación con Teherán.

“Llevan 47 años asesinando a gente inocente por todo el mundo, y ahora yo, como el 47º presidente de los Estados Unidos de América, voy a acabar con ellos”, declaró.