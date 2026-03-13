Los gobiernos de México, Colombia y Brasil emitieron un comunicado conjunto en el que pidieron un cese al fuego inmediato en Medio Oriente y expresaron su disposición a apoyar esfuerzos internacionales que permitan avanzar hacia una solución política al conflicto.

El pronunciamiento fue difundido como Comunicado Conjunto México–Colombia–Brasil, en el que las tres naciones reiteraron que las diferencias entre Estados deben resolverse mediante la diplomacia y los mecanismos de solución pacífica de controversias.

Llamado urgente a un cese al fuego

En el documento, los tres gobiernos señalaron que el actual conflicto en Medio Oriente requiere una pausa inmediata en las hostilidades para evitar una mayor escalada y abrir espacios reales para el diálogo.

México, Colombia y Brasil consideraron indispensable que se declare un cese al fuego inmediato, con el objetivo de generar condiciones que permitan iniciar procesos de negociación y diálogo entre las partes involucradas.

Diplomacia como vía para resolver el conflicto

El comunicado subraya que la diplomacia internacional debe ser el principal mecanismo para atender las tensiones entre Estados, en línea con los principios del derecho internacional.

📢 Colombia, Brasil y México piden cese al fuego inmediato en Medio Oriente y ofrecen apoyo para una salida diplomática. pic.twitter.com/N0dU6iETAV — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) March 13, 2026

Los tres países afirmaron que la solución a las diferencias entre naciones debe buscarse a través del diálogo, la negociación y los mecanismos multilaterales, evitando una mayor escalada militar.

Disposición para contribuir a procesos de paz

México, Colombia y Brasil también manifestaron su disposición a participar en iniciativas internacionales que favorezcan la paz, con el objetivo de generar confianza entre las partes y facilitar una salida negociada al conflicto.

Las tres naciones señalaron que están dispuestas a contribuir a procesos diplomáticos que permitan avanzar hacia una solución política, que reduzca la violencia y abra el camino a la estabilidad en la región.