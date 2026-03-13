Autoridades federales trasladaron a un penal de máxima seguridad a Mario Lindoro Elenes y Mario Alfredo Lindoro Navidad, alias “El 7”, identificados como suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán, uno de los principales líderes de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa.

Ambos se encontraban recluidos en el Centro Federal de Reinserción Social número 2, conocido como Puente Grande, en Jalisco, desde donde fueron movilizados junto con otros internos considerados de alto perfil.

De acuerdo con autoridades estatales y federales, el movimiento se realizó como parte de un operativo coordinado para reforzar el control sobre personas privadas de la libertad vinculadas con organizaciones criminales.

Operativo incluyó a 16 reos ligados a distintos cárteles

Las autoridades informaron que el traslado formó parte de una estrategia para reubicar a internos relacionados con grupos delictivos en instalaciones con mayores niveles de control y vigilancia.

En total, el operativo incluyó el traslado de 16 personas privadas de la libertad vinculadas con distintas organizaciones criminales, entre ellas el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación y la organización de los Beltrán Leyva.

De ese grupo, 12 internos fueron enviados al Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, ubicado en el Estado de México y considerado uno de los penales de máxima seguridad más importantes del país.

El despliegue contó con apoyo de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el objetivo de evitar incidentes durante el traslado.

Según las autoridades, esta reubicación también responde a recientes hechos de seguridad registrados en centros penitenciarios de Jalisco, lo que obligó a reforzar los controles dentro del sistema carcelario.

Fueron detenidos en operativos de diciembre de 2025

Mario Lindoro Elenes y su hijo, Mario Alfredo Lindoro Navidad, fueron detenidos por autoridades federales en diciembre de 2025, durante operativos dirigidos contra estructuras ligadas al Cártel de Sinaloa.

Las investigaciones señalan que ambos presuntamente operaban dentro del entorno cercano de Iván Archivaldo Guzmán, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y figura central de la facción conocida como Los Chapitos.

Tras su captura, fueron puestos a disposición de autoridades judiciales y vinculados a proceso por delitos contra la salud, posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Las autoridades consideran que el ingreso a un penal de mayor seguridad permitirá reducir riesgos de operación criminal desde prisión y fortalecer las medidas de control sobre internos vinculados con redes del narcotráfico.