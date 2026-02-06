Rusia se mostró dispuesta a negociar con Estados Unidos un nuevo tratado de desarme nuclear, luego de que a la medianoche expirara el START III, el último acuerdo vigente para limitar los arsenales estratégicos de ambas potencias. Sin embargo, China rechazó por ahora sumarse a ese proceso.

“Ambas partes, Rusia y EU, son conscientes de la necesidad de un pronto comienzo de las negociaciones sobre este tema”, afirmó Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, durante su conferencia telefónica diaria.

El fin del START III y el “vacío” nuclear

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó la propuesta rusa de prolongar por un año los límites establecidos en el tratado y planteó la necesidad de negociar un acuerdo distinto.

“En lugar de prorrogar el tratado ‘New START’, un acuerdo mal negociado por Estados Unidos que, ante todo, está siendo violado flagrantemente, deberíamos encargar a nuestros expertos nucleares que trabajen en un tratado nuevo, mejorado y modernizado que pueda perdurar en el futuro”, escribió Trump en su red social Truth Social.

Por su parte, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, advirtió que la expiración del acuerdo deja un escenario incierto.

“Ayer expiró el Tratado de Reducción de Armamento Estratégico y ha surgido un vacío (…), en principio, Rusia está preparada para cualquier desarrollo de los acontecimientos”, señaló en rueda de prensa.

Lavrov añadió que “Rusia prefiere el diálogo”, aunque subrayó que habrá que ver hasta qué punto Estados Unidos también está dispuesto a ello. Recordó además que Moscú ya se desvinculó formalmente de las obligaciones del tratado tras su vencimiento.

Consultas de último momento entre Moscú y Washington

Peskov confirmó que representantes de ambos países sostuvieron consultas el jueves en Abu Dabi, donde analizaron la posibilidad de prolongar de manera temporal los límites del tratado.

“Por supuesto, las cláusulas pueden prolongarse de manera formal”, dijo el portavoz, al señalar que ambas partes manifestaron su intención de “asumir posturas responsables”.

El medio Axios informó que Moscú y Washington negociaron hasta el último momento una posible prórroga de seis meses, lo que abría la posibilidad de evitar la ruptura total del marco de control nuclear.

China se niega a participar en negociaciones

Mientras Rusia y Estados Unidos discuten un nuevo esquema, China descartó sumarse por ahora a las negociaciones nucleares. Así lo afirmó su representación en la Conferencia de Desarme de la ONU.

“Las capacidades nucleares de China de ninguna manera se encuentran a nivel de Estados Unidos o Rusia, por tanto China no va a participar en negociaciones de desarme nuclear en este momento”, sostuvo Jian Shen, embajador adjunto de China ante la sede europea de la ONU en Ginebra.

El diplomático señaló que, desde la perspectiva de Pekín, los países con los mayores arsenales nucleares deben asumir la responsabilidad principal, aprobando reducciones significativas que sean verificables y legalmente vinculantes.

China lamentó el vencimiento del START III, al considerarlo “vital” para la estabilidad nuclear mundial, y pidió a Estados Unidos responder de manera responsable a la propuesta rusa de mantener los límites del tratado.

“Pedimos a Estados Unidos que responda positivamente, que lo haga de forma responsable y que reanude pronto el diálogo de seguridad estratégica con Rusia”, indicó.

Trump presiona para incluir a China

Trump ha insistido en que China, que ya contaría con más de medio millar de cabezas nucleares, debe formar parte de futuras negociaciones de desarme.

En el mismo foro de la ONU, Estados Unidos acusó a Pekín de haber realizado “una acumulación masiva y deliberada” de armas nucleares, un señalamiento que refuerza la tensión entre las tres principales potencias atómicas.