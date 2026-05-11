Elementos federales detuvieron en Nuevo León a José Antonio “N”, señalado como líder de una célula vinculada con el Cártel del Noreste y operador relacionado con Roberto Blanco Cantú, alias “El Señor de los Buques”.

La captura ocurrió durante un operativo conjunto de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República. En la acción también fue detenida una mujer cuya identidad no fue precisada.

De acuerdo con los primeros reportes, la investigación se desprendió del aseguramiento previo de un buque en Tamaulipas, lo que abrió nuevas líneas sobre una red dedicada al contrabando de combustible, lavado de dinero y operaciones ligadas al huachicol fiscal.

Las autoridades ejecutaron cuatro órdenes de cateo en domicilios vinculados con Roberto Blanco Cantú, señalado como socio mayoritario de la empresa Mefra Fletes, S.A. de C.V., investigada por la presunta comercialización de hidrocarburos de procedencia ilícita provenientes de Estados Unidos.

Armas, vehículos, droga y siete tigres asegurados

Durante los cateos, los agentes federales aseguraron 10 armas de fuego, dosis de droga, 11 vehículos, seis motocicletas, equipos de cómputo y una cantidad no precisada de dinero en efectivo.

Uno de los hallazgos más llamativos fue el aseguramiento de siete tigres, que quedaron bajo resguardo de las instituciones participantes. La presencia de los animales vuelve a exhibir la relación entre estructuras criminales y la posesión irregular de fauna silvestre.

En Nuevo León, derivado de trabajos de investigación tras el aseguramiento de un buque en Tamaulipas, personal de @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico ejecutaron cuatro órdenes de cateo.



Como resultado, fue detenido José Antonio “N”, identificado como líder de una célula afín al… pic.twitter.com/03sSpQIyWm — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 11, 2026

La célula presuntamente operaba en torno a dos actividades principales: el manejo de recursos de procedencia ilícita y el contrabando de combustible. Ambas líneas permanecen bajo investigación de la Fiscalía General de la República.

La detención de José Antonio “N” representa uno de los golpes más recientes contra la estructura financiera y logística ligada al Cártel del Noreste en el norte del país.

La red marítima de huachicol fiscal de “El Señor de los Buques”

El caso conecta con una investigación mayor sobre huachicol fiscal y tráfico marítimo de combustible. El 19 de marzo de 2025, autoridades federales aseguraron en el puerto de Altamira, Tamaulipas, el buque Challenge Procyon.

La embarcación había declarado transportar aditivos para aceites lubricantes, pero una inspección reveló que cargaba 10 millones de litros de diésel ilícito. En ese operativo también fueron decomisados 192 contenedores, 29 tractocamiones, armamento y vehículos.

Durante marzo de 2025, las autoridades decomisaron 18 millones de litros de diésel entre los puertos de Altamira y Ensenada, como parte de una ofensiva federal contra esta red.

Las indagatorias apuntaron a Roberto Blanco Cantú, alias “El Señor de los Buques”, como uno de los principales operadores del esquema. Desde oficinas en San Pedro Garza García, habría dirigido empresas investigadas por facilitar el ingreso irregular de combustibles desde Texas, mediante simulación de importaciones, documentación alterada y presunta evasión fiscal.

A diferencia del robo tradicional de ductos, el huachicol fiscal opera con estructura empresarial, rutas marítimas internacionales, empresas fachada y presuntas complicidades en puertos y aduanas.

La Fiscalía General de la República mantiene abierta una investigación contra Mefra Fletes por operaciones asociadas al lavado de dinero, contrabando de combustible y posibles vínculos con grupos armados.

El caso también ha involucrado a Rigoberto Blanco Cantú, hermano mayor de Roberto Blanco Cantú, detenido en Estados Unidos y señalado por operar una red de extorsión aduanal vinculada con el Cártel del Golfo.