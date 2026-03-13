El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó este viernes que su gobierno mantiene conversaciones con representantes de Estados Unidos con el objetivo de buscar una salida a las diferencias bilaterales entre ambos países, en medio de la crisis energética que golpea a la isla.

Las declaraciones se dieron luego de recientes intercambios entre La Habana y Washington, orientados, según dijo, a identificar los principales problemas que afectan la relación entre ambas naciones y explorar posibles vías de solución.

Cuba reconoce contactos con Washington

Durante una conferencia de prensa, Díaz-Canel aseguró que las conversaciones se desarrollan en un contexto internacional que ha permitido un acercamiento inicial.

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El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó que su gobierno sostuvo conversaciones recientes con representantes de Estados Unidos.



Según explicó, los encuentros buscan abordar las diferencias bilaterales mediante el diálogo.



“Sostuvimos recientemente… pic.twitter.com/F89S4CdMhK — Fernanda Familiar (@qtf) March 13, 2026

“Funcionarios cubanos sostuvieron recientemente conversaciones con representantes del gobierno de EU para buscar, por la vía del diálogo, soluciones para las diferencias que tenemos. El objetivo es detectar los problemas bilaterales, cuáles son las vías, ver si hay voluntad de las partes y encontrar áreas de cooperación”, afirmó.

El mandatario cubano sostuvo que se trata de un proceso delicado y pidió manejarlo con cautela.

“Estos son procesos que se hacen con mucha discreción. Son procesos largos. Todo lleva un tiempo. Estamos en las fases iniciales de ese proceso”, señaló.

La crisis energética aprieta a la isla

Díaz-Canel vinculó estos contactos con la difícil situación energética que atraviesa Cuba y aseguró que la falta de combustible está golpeando de forma severa la vida cotidiana del país.

“Hace más de tres meses que no entra ningún barco de combustible”, declaró.

El presidente cubano añadió que la ausencia de petróleo tiene consecuencias directas sobre la población.

“Que no ingrese petróleo genera un impacto inconmensurable en la vida de nuestro pueblo”, dijo.

Pide respeto e igualdad en el diálogo

En su mensaje, Díaz-Canel insistió en que cualquier avance con Estados Unidos debe construirse bajo los principios de igualdad, respeto mutuo, soberanía y autodeterminación.

“En esos intercambios hemos expresado nuestra voluntad de continuar el proceso bajo el principio de la igualdad y el respeto de ambos países”, afirmó.

También señaló que ambas partes deben explorar áreas de cooperación para enfrentar amenazas comunes y preservar la estabilidad regional.

“Identificar áreas de cooperación para enfrentar las amenazas y garantizar la seguridad y la paz de ambas naciones, y también en la región donde desarrollamos nuestra vida, que es la región de América Latina y el Caribe”, explicó.

“La culpa es del bloqueo”, insiste Díaz-Canel

El mandatario cubano afirmó que el gobierno de la isla no suele responder a campañas especulativas sobre este tipo de negociaciones debido a su carácter sensible, pero aprovechó para insistir en que la crisis que vive el país tiene un origen externo.

“La culpa no es del gobierno, no es de la revolución. La culpa es del bloqueo energético que nos han impuesto”, justificó.

Con ello, Díaz-Canel volvió a colocar el foco en las sanciones y restricciones que, según La Habana, siguen afectando la economía cubana, ahora en un momento especialmente delicado por la falta de combustible y el deterioro del servicio eléctrico en la isla.