El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, recibieron el pasado 30 de enero una visita consular mientras permanecen detenidos en una cárcel de Nueva York, a la espera de su próxima audiencia judicial, programada para el 26 de marzo a las 11:00 de la mañana.

De acuerdo con una notificación conjunta de la fiscalía y la defensa entregada al juez y disponible en el archivo digital del caso, ambos fueron visitados por “un funcionario que representaba a la República de Venezuela para ayudar a facilitar a los acusados cualquier servicio que necesitaran”. El juez Alvin Hellerstein había ordenado, durante la primera comparecencia del 5 de enero, que se garantizara el acceso a servicios consulares y que se informara al tribunal cuando esto ocurriera.

La audiencia estaba inicialmente prevista para el 17 de marzo, pero fue aplazada a solicitud de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, con el consentimiento de la defensa. La fiscalía argumentó que necesitaba más tiempo para reunir pruebas, permitir su revisión por parte de la defensa y definir qué mociones se presentarían antes del juicio. El juez aceptó el cambio “en interés de la justicia”.

Maduro se declaró “un hombre inocente” de los cargos de narcotráfico que, según el documento, la administración de Donald Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Estados Unidos el 3 de enero. Además, afirmó ser un “prisionero de guerra”.