La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que México no se integrará formalmente a la Junta de Paz impulsada por el presidente Donald Trump y que únicamente enviará a su embajador ante Naciones Unidas en calidad de observador.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la decisión responde a la postura histórica de México frente al conflicto en Medio Oriente y a la necesidad de que cualquier proceso de paz incluya a todas las partes involucradas.

Postura sobre Palestina e Israel

Sheinbaum subrayó que México reconoce a Palestina como Estado y consideró que, en un encuentro enfocado en la paz en Medio Oriente, deben participar tanto Israel como Palestina.

“Es importante la participación de ambos Estados, de Israel y de Palestina. Y no está planteado así en el encuentro”, puntualizó.

La Junta de Paz fue creada por el gobierno estadounidense con el objetivo de supervisar la aplicación de un plan de 20 puntos que busca poner fin a la guerra entre Israel y el grupo Hamás.

México asistirá como observador

La presidenta señaló que, tras la invitación, el gobierno decidió que el embajador de México ante la ONU acudirá únicamente como observador.

“Nos invitaron a que fuéramos como observadores y con el canciller tomamos la decisión de que fuera nuestro embajador en Naciones Unidas como observador”, explicó.

México ha mantenido una política exterior basada en principios como la solución pacífica de controversias y el respeto al derecho internacional, postura que ha guiado su actuación frente al conflicto en Medio Oriente.

Países que se han sumado

La Casa Blanca informó en enero que al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno aceptaron integrarse al organismo. Entre ellos se encuentran países de Medio Oriente y Asia occidental como Armenia, Azerbaiyán, Baréin, Jordania, Kuwait, Catar, Arabia Saudí, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Pakistán.

También figuran naciones de Asia Central y el Sudeste Asiático como Kazajistán, Uzbekistán, Mongolia, Camboya, Indonesia y Vietnam; así como países europeos como Albania, Bielorrusia, Bulgaria, Hungría y Kosovo.

En América Latina, hasta el momento se han sumado Argentina, El Salvador y Paraguay.