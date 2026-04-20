Japón retira alerta de tsunami tras sismo de 7.7 en su costa noreste

Japón retiró la alerta de tsunami horas después del terremoto de magnitud 7.7 que sacudió este lunes 20 de abril su costa noreste, frente a Iwate. El movimiento activó advertencias por olas de hasta 3 metros, aunque las mediciones más relevantes registraron oleajes de 80 centímetros en Kuji y de 40 centímetros en Miyako.

El sismo se produjo a las 4:53 de la tarde, hora local, en el Pacífico norte, y fue percibido con fuerza suficiente como para sacudir edificios en Tokio. La emergencia detonó evacuaciones y llamados de resguardo para más de 180 mil personas en 182 localidades costeras de cinco prefecturas, además de interrupciones temporales en trenes bala y afectaciones en carreteras.

La alerta terminó, pero no la vigilancia

Aunque el riesgo inmediato de tsunami fue dado por concluido por las autoridades japonesas y estadounidenses, el episodio no quedó en un simple susto. Associated Press reportó lesiones menores en Aomori e Iwate, mientras que Reuters informó que no había reportes inmediatos de víctimas mortales ni de daños graves. Tampoco se detectaron irregularidades en instalaciones nucleares de la zona.

🌏🚨 Fuerte sismo en Japón… Un terremoto de magnitud 7.4 sacudió la zona frente a la costa de Sanriku, con imágenes captadas en la Universidad de Iwate.



Se activó alerta de tsunami en Iwate, Aomori y Hokkaido ⚠️🌊#Japón #Terremoto #Tsunami #Actualidad pic.twitter.com/bUYXFKHiiz — RETO diario (@retodiariomx) April 20, 2026

El gobierno japonés activó su equipo de gestión de crisis y la primera ministra Sanae Takaichi pidió a la población revisar refugios, rutas de evacuación y suministros de emergencia. La retirada de la alerta alivió la presión inmediata, pero el mensaje oficial fue claro: el país debe mantenerse preparado ante posibles réplicas y nuevos movimientos en los próximos días.

El sismo reabrió la preocupación por un evento mayor

Tras el terremoto, las autoridades elevaron de 0.1% a 1% la probabilidad de un megaterremoto en la próxima semana. No se trata de una predicción, sino de una advertencia técnica que obliga a reforzar la preparación civil en una zona marcada por antecedentes devastadores.

⚠️🇯🇵#Alerta Japón acaba de vivir un fuerte sismo de 7,4 en la escala de Ritcher: hay evacuaciones y advertencia de tsunami.@VCNNoticiasmx pic.twitter.com/gh8e41Uh11 — Víctor Cabrera (@victorcabreramx) April 20, 2026

El aviso cobra más peso porque es el segundo episodio similar en meses recientes. En diciembre de 2025, otro sismo fuerte en el noreste japonés también activó alerta de tsunami, evacuaciones masivas y un monitoreo especial por el riesgo de un movimiento mayor que finalmente no ocurrió.

Japón sigue siendo uno de los países más expuestos del planeta a esta clase de fenómenos. Su ubicación sobre el Anillo de Fuego del Pacífico lo coloca bajo presión sísmica constante, y cada terremoto fuerte, incluso cuando no deja una catástrofe inmediata, reactiva la memoria de lo que puede pasar en cuestión de minutos.