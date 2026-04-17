Irán declara “totalmente abierto” el Estrecho de Ormuz tras alto al fuego entre Israel y Líbano

Irán aseguró que el Estrecho de Ormuz quedó “completamente abierto” al tránsito comercial, en un movimiento que busca bajar la presión en una de las rutas marítimas más sensibles del mundo, después del anuncio de un alto al fuego de 10 días entre Israel y Líbano impulsado por Donald Trump.

La declaración fue hecha por Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores de Irán, quien sostuvo que, en línea con ese cese al fuego, se permitía nuevamente el paso de todos los buques comerciales por la zona durante el periodo acordado. El mensaje representa un giro importante luego de días de tensión, amenazas y operaciones militares alrededor del estrecho.

El tema no es menor porque Ormuz se convirtió otra vez en un punto crítico del conflicto regional. Cualquier restricción en ese corredor dispara alertas internacionales por su impacto directo en el comercio energético y en los precios globales del petróleo. Por eso, el anuncio iraní fue leído como una señal de despresurización, aunque el escenario sigue lejos de ser estable.

Un petrolero vinculado a China logró cruzar mientras seguían las tensiones

En medio de ese contexto, un petrolero de bandera hongkonesa, el AVA 6, logró cruzar la zona, según datos citados por medios asiáticos. La embarcación salió de Emiratos Árabes Unidos y ya se encontraba en aguas del golfo de Omán. Reportes señalan que fue el único buque con bandera vinculada a China detectado en ese lapso entre los que abandonaron el área.

El paso del barco llamó la atención porque ocurrió mientras seguía la confusión sobre el verdadero alcance de las medidas estadounidenses en la región. Incluso se señaló que no estaba claro si el buque había atravesado directamente el operativo de Washington o si navegó por una zona distinta, lejos del punto de mayor riesgo militar.

Otros buques también salieron por Ormuz en las últimas horas, aunque registrados bajo banderas de Bahamas y Comoras. Antes de eso, ya se había reportado el caso del Rich Starry, un petrolero sancionado por Estados Unidos, que avanzó hacia el golfo de Omán pero terminó regresando al golfo Pérsico.

Estados Unidos rechaza que exista un bloqueo total en Ormuz

Mientras Irán hablaba de reapertura, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) sostuvo que sus fuerzas no están bloqueando el Estrecho de Ormuz como tal, sino únicamente a embarcaciones con destino o procedencia iraní. Según esa versión, en los últimos tres días al menos 14 buques fueron desviados.

CENTCOM afirmó además que el operativo incluye más de 10 mil militares, 12 embarcaciones y 100 aeronaves, con el argumento de impedir que se viole la orden emitida por Donald Trump. Es decir, aunque desde Teherán se hable de apertura y desde Washington se niegue un bloqueo total, la realidad es que la navegación sigue bajo vigilancia militar intensa.

Esa contradicción resume bien el momento actual. Por un lado se anuncia un alivio diplomático; por el otro, el tráfico marítimo todavía no regresa a niveles previos al conflicto. Los barcos que han logrado cruzar parten de puertos no iraníes, mientras que los vinculados directamente con Irán siguen enfrentando restricciones. La guerra bajó de temperatura, pero la amenaza sigue flotando sobre una ruta que puede alterar la economía mundial en cuestión de horas.