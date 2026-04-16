Trump anuncia alto al fuego de 10 días entre Israel y Líbano tras conversaciones con ambos líderes

Donald Trump anunció que Israel y Líbano alcanzaron un acuerdo para implementar un alto al fuego de 10 días, luego de mantener conversaciones directas con el presidente libanés Joseph Aoun y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. El presidente de Estados Unidos presentó el entendimiento como un paso histórico y afirmó que ambas partes aceptaron iniciar formalmente la tregua a las 5 de la tarde, hora del este.

A través de un mensaje oficial, Trump sostuvo que el acuerdo abre una nueva posibilidad de paz en Medio Oriente. Según su versión, el martes ambos países se reunieron por primera vez en 34 años en Washington, en un encuentro encabezado por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. El republicano también informó que instruyó al vicepresidente JD Vance, al propio Rubio y al presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Razin’ Caine, a trabajar junto con Israel y Líbano para construir un acuerdo de paz duradero.

Trump presume papel de mediador y presume que sería su “décima guerra” resuelta

Durante el anuncio, Trump aprovechó para reforzar su narrativa de liderazgo internacional. “He tenido el honor de resolver nueve guerras en todo el mundo, y esta será la décima, ¡así que manos a la obra!”, declaró. Con ello, intentó colocar este nuevo entendimiento como parte de una supuesta cadena de victorias diplomáticas impulsadas desde Washington.

🚨 | ÚLTIMA HORA: “He tenido el honor de resolver nueve guerras en todo el mundo, y esta será la décima”, afirma Donald Trump al anunciar que Israel y Líbano han acordado un alto el fuego de 10 días.



"Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente… pic.twitter.com/WcdQC9dHC1 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 16, 2026

El anuncio llega en medio de una guerra que se intensificó tras los ataques de Hezbollah contra territorio israelí y las posteriores operaciones militares de Israel en el sur del Líbano. De acuerdo con el texto proporcionado, los bombardeos han dejado más de 2 mil muertos y han provocado el desplazamiento de más de un millón de personas, lo que ha agravado la crisis humanitaria en la zona.

Hezbollah rechaza cualquier acercamiento con Israel y llama “grave pecado” a negociar

Aunque el alto al fuego busca frenar temporalmente la violencia y abrir espacio para negociaciones más profundas, las diferencias entre las partes siguen siendo evidentes. Israel exige el desarme total de Hezbollah y la creación de una zona de seguridad bajo control israelí en el sur del Líbano. Del otro lado, el gobierno libanés reclama un cese inmediato de hostilidades y garantías de soberanía.

En paralelo, Hezbollah volvió a rechazar de forma tajante cualquier acercamiento diplomático entre Israel y Líbano. El diputado Hussein Hajj Hassan calificó como “grave pecado” y “grave error” la decisión del gobierno libanés de avanzar hacia contactos directos con Israel. También acusó a Beirut de hacer “una serie de concesiones inútiles” ante Israel y Estados Unidos, dejando claro que el grupo islamista mantiene su oposición frontal a cualquier negociación que reduzca su influencia política y militar en la región.