Las nuevas revelaciones del caso de Jeffrey Epstein siguen sacudiendo a figuras de alto perfil. Este miércoles, Bill Gates negó de forma categórica las acusaciones que aparecen en documentos recientemente difundidos y aseguró que se arrepiente profundamente de cualquier vínculo que haya tenido con el fallecido delincuente sexual.

En una entrevista con la cadena australiana 9News, el cofundador de Microsoft respondió a borradores de correos electrónicos hallados en archivos de Epstein, en los que se sugiere que Gates habría solicitado ayuda para organizar encuentros con mujeres e incluso que habría contraído una infección de transmisión sexual.

Gates fue tajante al desmentir esos señalamientos. Aseguró que los correos nunca fueron enviados y que se trata de textos que Epstein habría escrito para sí mismo.

“Ese correo es falso. Nunca fue enviado”, afirmó.

El empresario dijo no entender las intenciones detrás de esos mensajes y marcó distancia total del contenido. “No sé qué estaba pensando. Cada minuto que pasé con él, me arrepiento, y pido disculpas por haberlo hecho”, declaró.

Bill Gates explicó que conoció a Epstein en 2011 y que mantuvo algunas cenas con él durante un periodo aproximado de tres años. Señaló que nunca visitó la isla privada del financiero ni tuvo contacto íntimo con mujeres de su entorno.

Según su versión, Epstein se presentaba como alguien capaz de conectar a grandes fortunas con proyectos de salud global. “En retrospectiva, fue un callejón sin salida. Fui tonto al pasar tiempo con él”, reconoció.

Las revelaciones también reabrieron heridas en el ámbito personal. Melinda Gates abordó el tema en el pódcast Wild Card de la radio pública NPR.

“Para mí es personalmente difícil cada vez que surgen esos detalles, porque me traen recuerdos de momentos muy, muy dolorosos”, confesó.

Melinda fue clara al señalar que no le corresponde responder por los documentos. “Estas preguntas son para esas personas, incluso para mi exmarido. Ellos necesitan responder”, dijo, y pidió justicia para las víctimas.

Entre los archivos también aparece un mensaje de 2013 en el que Epstein sugiere que Gates habría contraído una enfermedad tras encuentros con “chicas rusas” y que incluso habría querido darle antibióticos a Melinda Gates sin su conocimiento.

Un portavoz del empresario rechazó esas versiones en declaraciones a The New York Times y aseguró que se trata de afirmaciones falsas provenientes de “un mentiroso reincidente” frustrado por no mantener una relación con Gates.

El caso Epstein continúa revelando el alcance de sus vínculos y el impacto que sus acciones siguen teniendo, incluso años después de su muerte, tanto en figuras públicas como en las víctimas que aún buscan justicia.