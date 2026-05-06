El FBI quedó en medio de una nueva controversia después de que se reportara una supuesta investigación interna sobre filtraciones relacionadas con el presunto consumo excesivo de alcohol de Kash Patel, director de la policía federal estadounidense.

De acuerdo con el canal MS Now, el Buró Federal de Investigaciones habría abierto una indagatoria para conocer el origen de la información utilizada en un artículo que afirma que Patel tenía problemas con el consumo de alcohol, además de “ausencias inexplicables”.

La versión provocó una respuesta inmediata del FBI, que negó categóricamente que exista una investigación contra la periodista autora del texto o contra el origen de esa información.

El caso también reavivó la tensión entre la institución federal y la prensa, luego de que Patel demandara por difamación a la revista The Atlantic y a Sarah Fitzpatrick, periodista que publicó el artículo.

New reporting reveals Kash Patel frequently gave out personalized bottles of whiskey to FBI employees and others he met at work-related functions.



This comes after allegations that he abused alcohol while on the job. pic.twitter.com/262sD9u55P — FactPost (@factpostnews) May 6, 2026

The Atlantic acusa un posible ataque a la prensa

Jeffrey Goldberg, redactor jefe de The Atlantic, advirtió que, si se confirma una investigación penal del FBI por filtraciones dirigidas a su periodista, se trataría de un ataque contra la prensa libre y contra la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege la libertad de expresión.

“No nos dejaremos intimidar por investigaciones ilegítimas u otros actos de represalia por motivos políticos”, señaló Goldberg en un comunicado.

La preocupación de The Atlantic parte de que, según las fuentes citadas por MS Now, la supuesta investigación sería inusual porque no estaría relacionada con la divulgación de información clasificada.

En ese escenario, el foco estaría puesto en las revelaciones entregadas a una periodista sobre el comportamiento del director del FBI, un terreno especialmente delicado por sus implicaciones para la libertad de prensa.

FBI Director Kash Patel travels around with personalized bottles of whiskey engraved with “Ka$h Patel FBI Director” and an FBI shield, handing them out to FBI staffers and civilians he meets, according to The Atlantic. pic.twitter.com/UR0yo8lvii — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) May 6, 2026

El artículo que detonó la polémica señalaba que Kash Patel se encontraba bajo observación dentro del gobierno por “episodios de consumo excesivo de alcohol” y “ausencias inexplicables”.

FBI rechaza la versión y acusa victimización de los medios

Consultado sobre el tema, un portavoz del FBI rechazó la existencia de una investigación de ese tipo.

“Es completamente falso. No existe ninguna investigación de este tipo y la periodista a la que se refiere no es objeto de ninguna investigación”, aseguró el funcionario.

El portavoz también acusó a los medios de “hacerse las víctimas” cuando se cuestionan sus informaciones basadas en fuentes anónimas.

La disputa deja a Kash Patel en el centro de dos frentes: por un lado, su demanda por difamación contra The Atlantic y Sarah Fitzpatrick; por el otro, la acusación pública de que el FBI podría estar buscando el origen de filtraciones incómodas para su propio director.

Por ahora, el FBI niega la investigación. The Atlantic, en cambio, sostiene que cualquier intento de perseguir filtraciones periodísticas sobre el caso sería una represalia política y una amenaza directa contra la libertad de prensa.