Rodolfo Adame Sotelo, alias “Don Ramón” o “Rodo”, identificado como presunto líder de Los Linos, fue detenido junto con otras siete personas durante un operativo realizado en Yautepec, Morelos.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que durante la intervención un agresor fue abatido y dos elementos de la corporación resultaron heridos.

De acuerdo con el funcionario federal, los dos agentes lesionados reciben atención médica especializada. Uno de ellos fue reportado de urgencia en el quirófano.

Además de Rodolfo Adame Sotelo, también fue detenido Carlos Adame Sotelo, señalado como uno de los principales operadores de Los Linos.

En un primer reporte, García Harfuch informó que había cinco personas detenidas. Sin embargo, el balance final del operativo fue de ocho detenidos.

SE ENFRENTAN LACRAS y AGENTES FEDERALES en @GobiernoMorelos; CAEN 8 DELINCUENTES

Elementos de @SSPCMexico @GN_MEXICO_ y @FGRMexico le cayeron de madrugada a Los Linos en Yautepec

Extorsionan, matan, roban, trafican…

Así acabaron sus jefes: Don Ramón y Carlos Adame.

2 agentes… pic.twitter.com/Ul4REcQMnL — Carlos Jiménez (@c4jimenez) May 6, 2026

Las autoridades también aseguraron cuatro armas largas, cinco armas cortas, 24 teléfonos y droga.

Operativo en Yautepec deja ocho detenidos

El operativo se realizó en Yautepec, Morelos, con participación de personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República.

La intervención contó con información del Centro Nacional de Inteligencia y se realizó en coordinación con el gobierno de Morelos.

El objetivo principal era detener a Rodolfo Adame Sotelo, alias “Don Ramón”, señalado como presunto líder de Los Linos, una célula delictiva relacionada con distintos hechos de violencia en la entidad.

Durante la acción también fue aprehendido Carlos Adame Sotelo, identificado por autoridades como uno de los operadores relevantes del grupo.

El enfrentamiento dejó un agresor abatido y dos elementos federales lesionados, uno de ellos en estado delicado por la urgencia médica reportada.

Se actualiza



* 8 detenidos

* 1 delincuente perdió la vida

* 4 armas largas aseguradas

* 5 armas cortas aseguradas

* 24 teléfonos asegurados

Droga, etc.



Asimismo, nuestros dos compañeros heridos están siendo atendidos; uno de ellos se encuentra de urgencia en quirófano. https://t.co/3p2leCV33r — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 6, 2026

Qué se sabe de Los Linos

Los Linos han sido vinculados con delitos como extorsión, narcomenudeo, homicidios, robo de vehículo y otros hechos violentos en distintos municipios de Morelos.

De acuerdo con fuentes federales, su presencia operativa se ubica principalmente en Tlaltizapán, Yautepec, Cuernavaca y Jiutepec.

En Jiutepec, el grupo fue relacionado con el ataque registrado en enero contra dos agentes de la Fiscalía de Morelos, quienes fueron asesinados.

Las autoridades también señalan a Los Linos por su presunta participación en el trasiego de cocaína proveniente de Centroamérica hacia Estados Unidos, principalmente a ciudades como San Antonio, El Paso, Atlanta y Carolina del Norte.

La detención de “Don Ramón” y de Carlos Adame Sotelo representa un golpe contra una estructura que, según autoridades federales, operaba tanto en la violencia local como en rutas de tráfico de droga.