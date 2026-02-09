En redes sociales se han difundido varios videos que afirma, de manera completamente falsa, que Venezuela fue declarada el “estado número 51” de los Estados Unidos tras un supuesto acuerdo político. Esta versión no tiene ningún fundamento, ni respaldo oficial ni legal.

Ante ello, La Embajada de Estados Unidos en México lo ha desmentido clara y directamente en sus cuentas oficiales, señalando que no existe ningún anuncio, documento legal ni declaración de ninguna autoridad estadounidense que confirme algo similar, y que el contenido fue creado únicamente para generar impacto y volverse viral.

Hasta el momento, ninguna entidad oficial en Washington ni en Caracas ha informado que Venezuela vaya a convertirse en parte de los Estados Unidos, y no hay constancia de acuerdos diplomáticos ni procesos legislativos que respalden esa afirmación.

Ante la enorme circulación de este tipo de contenido, las autoridades reiteran la importancia de verificar siempre con fuentes oficiales y no compartir información sin confirmar su veracidad, ya que puede generar confusión y desinformación sobre las relaciones internacionales entre ambos países.