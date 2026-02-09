Durante la transmisión del Super Bowl, uno de los anuncios que más conversación generó no fue de autos ni de tecnología, sino de salud. En el spot, Serena Williams aparece inyectándose un medicamento basado en GLP-1 para bajar de peso, ante millones de espectadores en todo el mundo.

La escena fue breve, pero suficiente para encender el debate. No solo por tratarse de una figura pública de alto perfil, sino porque puso sobre la mesa un tipo de fármaco que hasta hace poco estaba reservado al ámbito médico y que hoy se ha convertido en un fenómeno global.

¿Qué es el GLP-1 y para qué sirve?

El GLP-1, o péptido similar al glucagón tipo 1, es una hormona que el cuerpo produce de forma natural en el intestino. Su función principal es regular los niveles de azúcar en la sangre y enviar señales de saciedad al cerebro después de comer.

En términos simples, el GLP-1 ayuda a que una persona se sienta llena por más tiempo, retrasa el vaciamiento del estómago y reduce el apetito. Por eso, desde hace algunos años, la ciencia comenzó a utilizar versiones sintéticas de esta hormona para tratar la diabetes tipo 2 y, posteriormente, la obesidad.

Los medicamentos GLP-1 más conocidos

Los tratamientos basados en GLP-1 no son nuevos, pero sí su popularización. Entre los más conocidos se encuentran:

Semaglutida , comercializada como Ozempic para diabetes y Wegovy para obesidad.

, comercializada como Ozempic para diabetes y Wegovy para obesidad. Tirzepatida, vendida como Mounjaro y Zepbound, este último aprobado específicamente para la pérdida de peso.

Estos medicamentos pueden administrarse por inyección y, en algunos casos, en presentaciones orales, como se menciona en el anuncio difundido durante el Super Bowl.

Serena Williams injects herself with a GLP-1 weight loss drug as millions watch the Super Bowl.



She dances and shows off how “convenient” it is to get GLP-1s using the Ro app.



She even says you can get them in pill form.



I miss the days when the Super Bowl sold beer & trucks.… pic.twitter.com/snXlyGHZfS — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) February 9, 2026

El medicamento que usó Serena Williams

Serena Williams ha hablado abiertamente de su proceso. En septiembre de 2025 reveló que había perdido alrededor de 14 kilos en el último año y reconoció que utilizó Zepbound, un fármaco basado en tirzepatida y aprobado por la FDA en noviembre de 2023.

La extenista explicó que, a pesar de mantener hábitos saludables y rutinas de ejercicio, su cuerpo no respondía como antes. El medicamento, aseguró, fue un apoyo para retomar el control de su peso sin abandonar el esfuerzo físico ni la disciplina.

¿Por qué el anuncio generó polémica?

La controversia no fue solo por el medicamento, sino por el escenario. El Super Bowl es uno de los eventos televisivos más vistos del planeta, y mostrar el uso de un fármaco para adelgazar frente a esa audiencia abrió preguntas incómodas.

Para algunos, normaliza el uso de tratamientos médicos bajo supervisión. Para otros, convierte un tema de salud en un mensaje comercial masivo, con el riesgo de trivializar su uso o fomentar expectativas poco realistas.

Lo cierto es que el anuncio logró su objetivo: poner al GLP-1 en el centro de la conversación pública y obligar a millones de personas a preguntarse qué es, cómo funciona y para quién realmente está indicado.

Un debate que apenas comienza

El caso de Serena Williams refleja un cambio más amplio en la forma en que se habla del peso, la salud metabólica y los tratamientos médicos. El GLP-1 dejó de ser un término técnico para convertirse en un tema de conversación cotidiana.

Entre avances médicos, marketing agresivo y discusiones éticas, el debate sobre estos fármacos apenas empieza, y el Super Bowl fue solo el escaparate más visible hasta ahora.