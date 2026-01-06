El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una de sus acusaciones más duras contra Nicolás Maduro, a quien calificó como un “hombre violento” responsable de la muerte de “millones de personas” y de operar una cámara de tortura en pleno corazón de Caracas.

Durante un discurso ante líderes republicanos en el Centro Kennedy, Trump se refirió a la operación militar del pasado 3 de enero en la que fuerzas estadounidenses capturaron al mandatario venezolano. El presidente estadounidense describió la misión como una acción compleja, cuidadosamente planeada y ejecutada con un despliegue sin precedentes.

“Maduro es un hombre violento, ha matado a millones de personas. Tortura gente. Tiene una cámara de tortura en medio de Caracas que vamos a cerrar ahora”, afirmó Trump, sin matices ni rodeos, al hablar de las condiciones que, dijo, imperaron durante años bajo el régimen venezolano.

Trump también se burló del comportamiento público de Maduro antes de su captura, al recordar cómo bailaba en actos oficiales mientras Estados Unidos incrementaba la presión en su contra. “Se subía al escenario e intentaba imitar un poco mi baile. Pero es un tipo violento. Ha matado a millones de personas”, señaló.

Al detallar la operación militar, el mandatario explicó que participaron alrededor de 150 aeronaves y helicópteros, además de un amplio número de tropas desplegadas sobre el terreno. Destacó que no hubo bajas del lado estadounidense, aunque reconoció muertes entre las fuerzas que enfrentaron la intervención. “Del otro lado sí, desafortunadamente. Sobre todo cubanos. Sabían que íbamos para allá”, afirmó.

.@POTUS on Maduro: "He's a violent guy, and he has killed millions of people. They have a torture chamber in the middle of Caracas." pic.twitter.com/u2feXCgrcd — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 6, 2026

Trump calificó la misión como “brillante” y “un éxito militar increíble”, y aprovechó el escenario para presumir el poderío de las fuerzas armadas estadounidenses. “Nadie puede hacer lo que hacemos nosotros. Nadie tiene la calidad de nuestras armas. Estados Unidos ha vuelto a demostrar que tenemos el ejército más poderoso del planeta”, sentenció.

En ese mismo discurso, adelantó que su gobierno aumentará la producción de armamento. Aseguró que uno de los principales problemas actuales es la lentitud en la fabricación de armas y anunció que esa situación cambiará de manera acelerada en los próximos meses.

Trump habla del ataque al capitolio

Trump aprovechó el quinto aniversario del ataque al Capitolio para defenderse de las acusaciones por presuntamente instigar a la turba que intentó frenar la certificación de la victoria electoral de Joe Biden en 2021. Insistió en que siempre llamó a manifestarse de manera pacífica.

Según Trump, los medios omitieron deliberadamente sus palabras sobre marchar “pacífica y patrióticamente” hacia el Congreso y acusó al comité legislativo que lo investigó de manipular los hechos. También reiteró que la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, rechazó el despliegue de la Guardia Nacional. “Nunca reportaron que se le ofrecieron 10 mil soldados”, aseguró.