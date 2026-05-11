Confirman nuevos casos de hantavirus: francesa y estadounidense dieron positivo tras volver a sus países

Las alertas por el brote de hantavirus vinculado al crucero MV Hondius aumentaron luego de que autoridades confirmaran nuevos contagios en pasajeros que ya habían regresado a sus países.

Un ciudadano estadounidense y una mujer francesa dieron positivo tras abandonar la embarcación, que permanece atracada en las Islas Canarias, España, mientras avanza la repatriación de más de 90 pasajeros.

El Departamento de Salud de EU informó que otro estadounidense presentó síntomas leves durante el vuelo de repatriación. Ambos fueron trasladados en unidades de biocontención como medida preventiva.

En Francia, la ministra de Salud, Stéphanie Rist, señaló que la mujer contagiada permanece en cuarentena y que su salud se está deteriorando. Las autoridades rastrean a 22 personas que tuvieron contacto con ella.

El brote ya dejó tres pasajeros muertos: una pareja neerlandesa y una mujer alemana. Hasta ahora, se ha confirmado que dos de ellos tenían hantavirus.

Nuevos contagios tras salir del MV Hondius

El MV Hondius quedó bajo seguimiento sanitario internacional después de que varios pasajeros presentaran síntomas relacionados con hantavirus durante el viaje.

El virus suele asociarse con roedores, pero la cepa andina puede transmitirse entre personas en ciertos casos. La OMS considera que algunos pasajeros pudieron haber contraído la infección cuando el crucero estuvo en Sudamérica.

Los síntomas pueden incluir fiebre, fatiga extrema, dolor muscular, malestar estomacal, vómito, diarrea y dificultades respiratorias.

Aunque las autoridades señalan que el riesgo de contagio amplio es bajo, los protocolos de aislamiento y vigilancia continúan activos.

En EU, los 17 pasajeros del vuelo de repatriación serán evaluados en un centro médico en Nebraska. Otros siete estadounidenses que ya habían regresado permanecen bajo monitoreo en sus estados de residencia.

La OMS recomendó 42 días de aislamiento para quienes abandonaran el crucero. Sin embargo, autoridades sanitarias de EU defendieron un manejo distinto al señalar que la transmisión entre humanos es rara y que no debía tratarse como covid.

Repatriaciones y cuarentenas en varios países

Los pasajeros fueron vistos desembarcando en el puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, con batas azules, gorros protectores y cubrebocas.

En Reino Unido, 20 ciudadanos británicos aterrizaron en Manchester y fueron trasladados al Hospital Arrowe Park para cumplir un aislamiento de 72 horas. Ninguno ha reportado síntomas.

Otros dos británicos con casos confirmados reciben atención en Países Bajos y Sudáfrica.

En España, 14 ciudadanos fueron enviados a Madrid y permanecen en cuarentena obligatoria en un hospital militar. Otros vuelos de evacuación continúan programados.

Un vuelo con 26 pasajeros y tripulantes, incluidos ocho neerlandeses, llegó a Países Bajos. Además, seis pasajeros regresan a Australia y otros 18 serán llevados también a Países Bajos.

Ucrania informó que cuatro de sus ciudadanos permanecerán a bordo del MV Hondius como parte de la tripulación encargada de trasladar la embarcación a Países Bajos. Hasta ahora no se han reportado señales de infección entre ellos.

El caso sigue bajo vigilancia internacional mientras los países completan repatriaciones, revisiones médicas y cuarentenas para detectar posibles nuevos contagios.