EU revisa posible cierre de consulados mexicanos; Sheinbaum responde: “no tendría por qué ser”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que los consulados mexicanos en EU realicen actividades políticas en ese país, luego de que medios internacionales reportaran que la administración de Donald Trump revisa la red consular de México como parte de una evaluación más amplia de sus relaciones exteriores. Aunque el Departamento de Estado no confirmó cierres ni dio detalles específicos, señaló que revisa constantemente sus vínculos con otros países para alinearlos con la agenda de “Estados Unidos Primero”, lo que abrió la posibilidad de que algunas oficinas consulares mexicanas sean evaluadas e incluso cerradas.

La mandataria dijo que el Gobierno de México no tiene información oficial sobre una revisión de ese tipo y defendió el trabajo de los consulados, al señalar que su función es asistir a la comunidad mexicana y respetar la política interna de EU.

“Primero, no tenemos ninguna información y, segundo, no tendría por qué ser, porque son muy respetuosos de la política de Estados Unidos”, afirmó Sheinbaum durante su conferencia matutina.

Los reportes sobre la posible revisión fueron difundidos por medios como CBS, Reuters y AP. De acuerdo con esas versiones, el proceso alcanzaría a más de 50 consulados mexicanos en territorio estadounidense.

Sheinbaum defiende labor de consulados mexicanos en EU

Claudia Sheinbaum aseguró que los consulados mexicanos cumplen funciones similares a las de cualquier representación consular en el mundo: proteger a sus ciudadanos, realizar trámites y atender situaciones de emergencia.

La presidenta explicó que las oficinas consulares ayudan a mexicanos con documentos, actas de nacimiento, trámites de doble nacionalidad, orientación para regresar a México y asistencia en casos migratorios.

“Todas las labores diplomáticas y ayudar a los ciudadanos mexicanos. ¿Cómo los ayudan? Con trámites que tienen que hacer en México”, señaló.

También defendió que los consulados tienen la obligación de apoyar a mexicanos cuando enfrentan redadas, detenciones u otras situaciones migratorias.

“Darles un abogado, apoyarles. Esa es la labor que realizan los consulados”, dijo.

La mandataria rechazó que estas oficinas estén haciendo política contra el gobierno estadounidense o interviniendo en asuntos internos de EU. “Eso es absolutamente falso”, afirmó.

Sheinbaum agregó que México defiende el principio de autodeterminación de los pueblos y que, bajo esa misma lógica, no busca influir en la política interna de EU.

La revisión ocurre en medio de tensiones entre México y EU

La posible revisión de consulados mexicanos ocurre en un momento de mayor tensión bilateral, especialmente por temas de seguridad, narcotráfico, migración y señalamientos contra políticos mexicanos.

En días recientes, autoridades de EU acusaron a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y a otros funcionarios y exfuncionarios de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Sheinbaum ha respondido que México no protegerá a nadie, pero ha insistido en que Washington debe presentar pruebas suficientes para que los casos puedan procesarse conforme a la ley mexicana.

La presidenta también reclamó esta semana que EU no ha respondido a solicitudes mexicanas de extradición relacionadas con huachicol y el caso Ayotzinapa, pese a que México ha entregado a más de 90 personas requeridas por autoridades estadounidenses.

Consultado sobre la revisión consular, el Departamento de Estado no confirmó detalles, pero sostuvo que revisa constantemente todos los aspectos de sus relaciones exteriores para alinearlos con la agenda de política exterior de “Estados Unidos Primero”.

Sheinbaum sostuvo que México mantendrá la cooperación con EU, pero bajo respeto a la soberanía, confianza mutua y sin subordinación.

Por ahora, el Gobierno mexicano afirma que no ha recibido información oficial sobre una posible revisión o cierre de consulados. La presidenta insistió en que las representaciones mexicanas en EU atienden, protegen y orientan a los connacionales.