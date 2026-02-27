El ex presidente de EU, Bill Clinton, compareció ante un comité del Congreso y negó haber tenido conocimiento de los delitos cometidos por Jeffrey Epstein. En su declaración inicial fue directo: “No vi nada y no hice nada malo”.

Clinton aseguró que nunca habría abordado el avión privado de Epstein si hubiera tenido la más mínima sospecha sobre actividades ilícitas. También sostuvo que, incluso revisando los hechos con el paso del tiempo, no detectó señales que lo alertaran sobre la conducta del financista.

El ex mandatario reafirmó que se distanció de Epstein más de una década antes de su muerte en prisión en 2019. La relación entre ambos ha sido objeto de escrutinio público durante años debido a los registros de vuelos y encuentros sociales documentados en el pasado.

Su comparecencia ocurrió un día después de que Hillary Clinton declarara ante el mismo comité. La ex secretaria de Estado sostuvo que no tuvo relación con Epstein y que era su esposo quien podía responder a las preguntas de los legisladores.

As someone who grew up in a home with domestic abuse, not only would I not have flown on his plane if I had any inkling of what he was doing—I would have turned him in myself and led the call for justice for his crimes, not sweetheart deals. pic.twitter.com/0rX8cat5Pu — Bill Clinton (@BillClinton) February 27, 2026

El interrogatorio se realizó a puerta cerrada en Chappaqua, Nueva York, donde los Clinton tienen su residencia habitual. Aunque la sesión no fue pública, se espera que los videos sean difundidos posteriormente.

Esta es la primera ocasión en que el Congreso obliga a un ex presidente de EU a testificar en una investigación legislativa bajo la advertencia de posibles sanciones por desacato. El caso reaviva el debate político en torno a las conexiones de figuras públicas con Epstein y mantiene abierta la presión sobre los involucrados.