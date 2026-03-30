Muere otro mexicano bajo custodia de ICE; ya suman 14

El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos reportó este lunes la muerte de otro mexicano bajo custodia, con lo que ya suman 14 connacionales fallecidos en lo que va de la segunda administración de Donald Trump. El caso vuelve a golpear un tema cada vez más delicado para México: la muerte de migrantes bajo resguardo de autoridades estadounidenses.

ICE identificó al fallecido como José Guadalupe Ramos Solano y señaló que murió el pasado 25 de marzo, mientras se encontraba en el centro de procesamiento de Adelanto, en California. De acuerdo con la versión oficial, Ramos Solano fue hallado inconsciente dentro de las instalaciones y el personal inició de inmediato maniobras de reanimación antes de trasladarlo al Victor Valley Global Medical Center, en Victorville, donde se certificó su muerte.

En su comunicado, la autoridad estadounidense describió a Ramos Solano como un migrante indocumentado con antecedentes penales y precisó que había sido condenado anteriormente por posesión de sustancias controladas y robo. También indicó que el 6 de mayo de 2025 fue detenido en Redondo Beach por posesión de una sustancia controlada y robo de bienes personales, y que el Tribunal Superior de Los Ángeles lo condenó el 21 de agosto de 2025.

Sheinbaum anuncia protestas tras otra muerte bajo custodia

ICE detalló que Ramos fue detenido nuevamente el 23 de febrero durante una operación policial específica en Torrance, California, y que después fue trasladado al centro de detención de Adelanto. A su llegada, según el propio organismo, fue sometido a un examen médico en el que se detectaron varios problemas de salud, entre ellos diabetes, hiperlipidemia e hipertensión.

📽️ VIDEO | Sheinbaum anuncia nuevas acciones de protesta tras muerte de mexicano bajo custodia del ICE 🇺🇸 pic.twitter.com/40eXCsOhzD — El Economista (@eleconomista) March 30, 2026

La agencia aseguró que durante su permanencia bajo custodia recibió atención médica constante, incluida medicación diaria para tratar esas enfermedades. Después del fallecimiento, ICE informó que notificó al Departamento de Seguridad Nacional, a la Oficina del Inspector General del DHS y a la Oficina de Responsabilidad Profesional de la propia agencia, además del consulado mexicano para ubicar a sus familiares.

El caso provocó una reacción inmediata del gobierno mexicano. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció por la mañana que su administración tomará “acciones de protesta” por la muerte de Ramos Solano. “Son varias acciones que vamos a tomar de protesta ante una muerte más de un mexicano, de un connacional en los Estados Unidos”, declaró.

La muerte de José Guadalupe Ramos Solano se suma así a una lista que sigue creciendo y que ya coloca en 14 el número de mexicanos fallecidos bajo custodia de ICE en esta nueva etapa del gobierno de Donald Trump, una cifra que vuelve a encender las alertas sobre las condiciones en las que permanecen migrantes detenidos en Estados Unidos.