México se convirtió oficialmente en el país con los mercados criminales más poderosos y diversificados del mundo, de acuerdo con la edición 2025 del Global Organized Crime Index. Con una calificación de 8.27 sobre 10, el país encabeza el ranking global por encima de regiones históricamente dominadas por mafias consolidadas. El reporte confirma lo que expertos, víctimas y comunidades han denunciado durante años: el crimen opera aquí con más fuerza, alcance y protección que en cualquier otro lugar del planeta.

El índice evalúa actividades ilícitas como narcotráfico, trata de personas, extorsión, contrabando de armas, comercio ilícito de combustibles, tráfico de fauna, falsificación de bienes, delitos financieros y crímenes ambientales. En todas, México aparece entre los mercados más desarrollados, sofisticados y violentos.

La magnitud del problema no se explica solo por la presencia de cárteles; también refleja la expansión de redes híbridas que involucran actores criminales, autoridades locales, cuerpos policiales y estructuras económicas que dependen —directa o indirectamente— de actividades ilegales.

Un país fuerte para el crimen, débil para detenerlo

La otra mitad del reporte es aún más preocupante: México obtuvo 4.50 de 10 en resiliencia institucional, lo que lo coloca en el puesto 111 de 193 países evaluados. Es decir, mientras el crimen organizado alcanza su punto más alto, el Estado mexicano aparece debilitado, sin capacidad efectiva para contenerlo.

Los analistas destacan elementos críticos:

Impunidad sistémica , donde la mayoría de los delitos no se investigan ni se castigan.

, donde la mayoría de los delitos no se investigan ni se castigan. Corrupción estructural en niveles municipales, estatales y federales.

en niveles municipales, estatales y federales. Militarización de la seguridad pública , sin resultados sostenibles ni mejoras en investigación criminal.

, sin resultados sostenibles ni mejoras en investigación criminal. Sistema de justicia ineficiente , saturado, mal financiado y en muchos casos capturado por intereses locales.

, saturado, mal financiado y en muchos casos capturado por intereses locales. Prisiones controladas parcial o totalmente por grupos criminales , que operan desde dentro.

, que operan desde dentro. Instituciones de seguridad vulneradas, incapaces de enfrentar a organizaciones con poder económico, territorial y político.

El informe advierte que esta combinación —mercados criminales fuertes y Estado débil— crea un entorno donde la criminalidad no solo crece, sino que se consolida como parte de la estructura social y económica del país.

El saldo político

Los resultados llegan en un momento especialmente sensible para el gobierno federal. Pese a los discursos de pacificación y a los llamados a “abrazos, no balazos”, México no solo no redujo su nivel de criminalidad: se convirtió en el epicentro mundial del crimen organizado.

El fortalecimiento de los cárteles, la diversificación de sus economías ilícitas y la normalización de su presencia territorial reflejan que la estrategia actual no ha contenido —ni remotamente— el poder criminal.

Un país donde el crimen manda y el Estado reacciona

El Global Organized Crime Index 2025 no es un juicio político; es un análisis comparativo internacional basado en datos, entrevistas y tendencias globales. Y su mensaje es contundente: México es, hoy, el país donde el crimen opera con mayor fuerza y donde el Estado presenta una de las más bajas capacidades de respuesta entre las principales economías del mundo.

Mientras el gobierno presume avances aislados, el diagnóstico internacional señala un deterioro profundo que amenaza estabilidad, inversión, seguridad y gobernabilidad.

Las cifras no se pueden maquillar: México no encabeza solo un ranking. Encabeza la evidencia de que la delincuencia avanza más rápido que las instituciones encargadas de detenerla.