Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, sorprendió al reconocer ante una corte federal en Illinois que participó en el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada, su antiguo aliado y uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa. El criminal de 39 años se declaró culpable de dos cargos: narcotráfico y participación en una organización criminal transnacional.

La admisión marca uno de los episodios más inusuales en la historia interna del cártel: un hijo de “El Chapo” revelando que mantuvo retenido a “El Mayo”, figura clave en la estructura del grupo durante décadas, para después entregarlo a las autoridades estadounidenses. Aunque los documentos judiciales detallan que la acción ocurrió en el marco de negociaciones entre facciones del cártel y agencias de seguridad, no se precisan fechas ni circunstancias exactas del traslado.

El testimonio de Guzmán López confirma lo que analistas han descrito durante años: la alianza entre los distintos brazos del Cártel de Sinaloa está profundamente fracturada. La pugna entre los Chapitos y los Zambada ha derivado en traiciones, rupturas y escaladas violentas tanto en México como en operaciones internacionales.

Durante la audiencia, el acusado también aceptó su papel en el tráfico de toneladas de fentanilo, cocaína, metanfetamina y heroína hacia Estados Unidos. Su declaración implica que cooperará con la justicia norteamericana en la reconstrucción operativa de la organización criminal, incluidos detalles sobre rutas, operadores financieros y acuerdos internos entre los líderes.

El caso se suma a la larga lista de litigios que EE UU mantiene contra los principales jefes del Cártel de Sinaloa. Con la reciente captura y proceso judicial contra Ovidio Guzmán y con las investigaciones abiertas contra Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, este nuevo testimonio abre la posibilidad de que la justicia estadounidense profundice aún más en la estructura interna de la organización.

La admisión pública de que Guzmán López secuestró al propio “Mayo” es un golpe simbólico para el cártel: exhibe el nivel de descomposición interna, la ruptura de pactos de lealtad y la vulnerabilidad de una organización históricamente conocida por su disciplina férrea.

El juez fijará sentencia en los próximos meses. Mientras tanto, las repercusiones de esta declaración se sentirán tanto en Washington como en México, donde el equilibrio de poder entre facciones criminales podría verse alterado significativamente.