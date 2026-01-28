La Junta de Paz, impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó a formalizarse esta semana con la difusión de su lista de 26 países miembros fundadores. La iniciativa, presentada como un nuevo mecanismo para intervenir en conflictos internacionales, empezando por la guerra en Gaza, ha avanzado entre adhesiones, rechazos y gobiernos que aún evalúan si sumarse, como es el caso de México.

A lo largo de varias horas, el foro de la Junta de Paz publicó en la red social X mensajes individuales dando la “bienvenida” a cada país integrante. Cada anuncio iba acompañado de una imagen sencilla con el nombre del Estado, su bandera nacional y la bandera estadounidense, en una estrategia de visibilidad que buscó mostrar respaldo internacional desde el arranque.

Presidida directamente por Trump, la Junta fue concebida inicialmente como un grupo reducido de líderes encargado de supervisar el cumplimiento del alto al fuego en el enclave palestino. Sin embargo, el alcance del proyecto se ha ampliado de forma notable en cuestión de días.

La administración estadounidense ha enviado invitaciones a decenas de países y ha planteado que este organismo podría asumir un papel más amplio como mediador en conflictos internacionales, una postura que ha encendido alertas diplomáticas, ya que podría representar un desafío directo a estructuras multilaterales existentes, en particular a la Organización de las Naciones Unidas y a su Consejo de Seguridad, integrado por 15 países.

“I understand that more than 20 new additional countries have also signed up to join the newly established Board of Peace with respect to the rebuilding of Gaza, which is another historic accomplishment for this president.”



January 26, 2026

Países que han aceptado unirse a la Junta de Paz

Hasta ahora, varios Estados han confirmado su adhesión a la iniciativa, la mayoría desde regiones como Oriente Medio, Asia Central y Sudamérica. Entre los países que han aceptado unirse se encuentran:

Argentina

Albania

Armenia

Azerbaiyán

Camboya

Egipto

El Salvador

Hungría

Indonesia

Jordania

Kazajistán

Kuwait

Kosovo

Marruecos

Mongolia

Pakistán

Paraguay

Qatar

Arabia Saudí

Turquía

Emiratos Árabes Unidos

Uzbekistán

Vietnam

La Casa Blanca indica que al menos 35 jefes de Estado o Gobierno han aceptado formar parte de la Junta de Paz, aunque no todos han firmado formalmente la carta fundacional.

Países que han rechazado unirse (por ahora)

Varios gobiernos han declinado la invitación, ya sea por diferencias políticas, diplomáticas o por reservas sobre el papel que la Junta podría tener frente a organismos internacionales existentes. Entre los países que han dicho no, al menos por ahora, se encuentran:

Canadá (la invitación fue retirada)

Francia

Alemania

Grecia

Italia

Noruega

Eslovenia

Suecia

Gran Bretaña

Ucrania

Países invitados que aún no confirman

Hay Estados que han recibido la invitación pero no han tomado una decisión pública definitiva. Algunos de ellos son:

México

China

India

Rusia

Singapur

Chipre

Croacia

Comisión Europea

¿Qué es la Junta de Paz y por qué genera controversia?

La Junta de Paz, también referida en inglés como Board of Peace, fue presentada por Trump como un organismo que complementaría o incluso podría llegar a colaborar con la ONU para abordar conflictos globales, inicialmente centrado en el alto el fuego en Gaza. Sin embargo, su expansión más allá de esa misión y el hecho de que el propio Trump podría presidirla de forma indefinida ha generado críticas sobre su legitimidad, propósito y relación con el orden diplomático tradicional.

Algunos gobiernos europeos y aliados tradicionales de Estados Unidos han expresado reservas, y la ausencia de potencias como Francia, Alemania o Reino Unido en la lista de miembros firmantes subraya la reticencia de ciertas regiones a respaldar públicamente la iniciativa.