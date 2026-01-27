En menos de 24 horas después de que se emitiera un boletín de búsqueda, Ismael Esqueda Miller, nieto de la reconocida cantante mexicana Lucha Villa, fue localizado en San Luis Potosí, informó la Comisión Nacional de Búsqueda.

La localización se dio luego de que su desaparición fuera difundida en redes sociales y medios nacionales, lo que generó preocupación pública por la seguridad del familiar de una de las figuras más emblemáticas de la música mexicana.

Su hermana confirmó que ya fue localizado

Al mediodía del 27 de enero, María Julia Esqueda Miller, hermana de Ismael, informó a través de sus redes sociales que ya había sido localizado. En su mensaje agradeció el apoyo recibido durante las horas de incertidumbre, aunque no ofreció detalles sobre las circunstancias en las que fue encontrado.

Hasta el momento, la familia no ha dado información adicional sobre su estado físico ni sobre lo ocurrido durante el tiempo que permaneció no localizado.

El reporte de desaparición se emitió el 26 de enero

La desaparición de Ismael Esqueda Miller ocurrió el 26 de enero de 2026, fecha en la que la Comisión Nacional de Búsqueda difundió un boletín con sus características físicas, vestimenta y última ubicación conocida. Esa información permitió coordinar los esfuerzos de búsqueda que derivaron en su localización al día siguiente.

El breve lapso entre el reporte y el hallazgo ayudó a reducir la incertidumbre entre familiares y personas cercanas, aunque el caso generó atención debido al contexto de inseguridad que se vive en distintas regiones del país.

Sin detalles oficiales sobre lo ocurrido

Hasta el cierre de esta información, ni las autoridades de San Luis Potosí ni la familia de Lucha Villa han ofrecido declaraciones oficiales que expliquen el motivo de la desaparición o el proceso que llevó a su localización.

Los detalles sobre el lugar exacto donde fue encontrado y su estado de salud se mantienen reservados, mientras la familia ha solicitado respeto a su privacidad.