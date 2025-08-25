Julio César Chávez Jr., hijo del histórico campeón mexicano de boxeo, no está tras las rejas. Aunque enfrenta acusaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico y tráfico ilegal de armas, un juez en Hermosillo decidió dejarlo en libertad mientras se desarrolla el juicio.

El excampeón de 39 años salió de prisión este fin de semana con la condición de no abandonar México, además de estar bajo un periodo de investigación complementaria que durará tres meses.

¿De qué se le acusa?

De acuerdo con la Associated Press (AP), las autoridades federales lo señalan de tener presuntas conexiones con cárteles mexicanos y de facilitar el ingreso de armas de forma ilegal al país.

Si es hallado culpable, Chávez Jr. podría recibir entre 4 y 8 años de cárcel.

Su abogado, Rubén Fernando Benítez Álvarez, ha defendido su inocencia, calificando los señalamientos como “especulación” y “leyendas urbanas”, tras la audiencia donde su cliente participó de manera virtual desde un centro de detención.

Arresto en EE.UU. y traslado a México

El boxeador había sido detenido a principios de julio en Los Ángeles, California, acusado de exceder su visa y entregar información falsa en trámites migratorios. La detención ocurrió justo después de su pelea de exhibición con el youtuber estadounidense Jake Paul. Posteriormente fue deportado a México, donde inició el proceso en su contra.

¿Por qué está libre?

El juez determinó que no había necesidad de prisión preventiva inmediata, por lo que podrá enfrentar el juicio fuera de la cárcel. Sin embargo, Chávez Jr. está obligado a permanecer en territorio nacional y a cumplir las medidas judiciales.

Un caso con alto perfil

El apellido Chávez sigue pesando en el ámbito mediático. La liberación del hijo del ídolo del boxeo genera cuestionamientos sobre la aplicación de la justicia en México: ¿se trata de un trato diferenciado o de un proceso legal común?