Patricio Borghetti confirmó que tiene coronavirus, una noticia que era de esperarse luego de que su pareja Odalys Ramírez anunció padecerlo.

A diferencia de la conductora de televisa, el integrante de Venga la Alegría dice sentirse perfectamente bien y sin presencia de síntomas. Sin embargo, tomará las mismas medidas e instrucciones de cuarentena.

En un video que publicó en sus redes sociales confirmó su diagnóstico. «Era lo que esperábamos, la verdad, por la cercanía. Me siento perfectamente bien, no tengo ningún síntoma. Parece que por ahora me está dando asintomático”, agregó.