La trama de los acordeones usados en la elección judicial apunta a un nombre: Impresores en Offset y Serigrafía, empresa señalada como presunta responsable de imprimir el material que puso en duda la transparencia del proceso. Lo escandaloso es que no se trata de una compañía cualquiera: desde 2018 ha facturado 2,883 millones de pesos en contratos públicos, principalmente con la Secretaría del Bienestar.

Contratos millonarios con Bienestar

De acuerdo con datos revisados por emeequis, la empresa no solo imprime material oficial, sino que también vende cuadernos incluidos en los paquetes de ayuda del Bienestar. Es decir, su negocio no se limita a la impresión, sino que está directamente vinculado con los programas sociales que Morena presume como bandera política.

El periodista Esteban Rodríguez (@estedavid) advierte que este caso no es un accidente, sino un patrón: “La propia Impresores en Offset vende cuadernos para incluirlos en los paquetes de ayuda que da la Secretaría del Bienestar”.

Origen y crecimiento sospechoso

La compañía fue fundada en 2001 por la familia Mondragón en Iztacalco, apenas tres meses después de que Andrés Manuel López Obrador asumiera como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal. Desde ese momento, la empresa comenzó a facturar a delegaciones gobernadas por la misma corriente partidista.

Hoy, el consorcio ya no es solo una imprenta: creció a 19 compañías que abarcan desde negocios inmobiliarios y constructoras, hasta productoras de cine.

Elección judicial bajo la sombra del fraude

El señalamiento de que esta misma empresa fue la que imprimió los polémicos acordeones utilizados en la elección judicial agrava las dudas sobre la limpieza de un proceso ya manchado por acusaciones de acarreo, coacción y manipulación.

La pregunta que queda en el aire es inevitable: ¿por qué una empresa con contratos millonarios de programas sociales está también detrás de prácticas que socavan la democracia?