Aquí está tu esposo»: mujer expone a su amante y manda mensaje a la pareja oficial

Lo que comenzó como un festejo de cumpleaños se convirtió en tema viral, y la protagonista de esta historia no tardó en hacerse notar en redes sociales por la manera en que dejó al descubierto la infidelidad.

Las relaciones de pareja son complejas, requieren comunicación, confianza y respeto; sin embargo, no siempre existe reciprocidad. Eso quedó claro en este caso, donde una mujer decidió enviar un contundente mensaje exponiendo a su amante, y el metraje se volvió viral en cuestión de horas.

Señora expone a su pareja infiel

La mujer se grabó dentro de un vehículo, visiblemente contenta, mientras un hombre manejaba a su lado. Contó que estaba celebrando su cumpleaños y que lo hacía en compañía de quien consideraba “su persona especial”.

Lo que empezó como un video de alegría terminó por revelar una relación extra marital. Además, la forma en que lo expresó provocó polémica.

«Aquí festejando con mi amorcito miren, me están festejando mi fiesta de cumpleaños, mi cumpleaños número 41; es que no puede estar sin su mujer, no puede estar sin mí. Casadito, casadito pero está conmigo».

El hombre infiel intentaba taparse el rostro mientras pronunciaba una serie de expresiones mezcladas entre enojo y vergüenza, al verse descubierto.

La mujer, por su parte, lo presionaba para que no se escondiera y aprovechó para enviar un mensaje directo a la esposa del hombre:

«Mira bebé en dónde está tu marido, no te escondas mi amor, no te escondas mi vida, mi cielo, no te escondas».