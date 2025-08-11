Uno de los himnos más fiesteros de México, el “Payaso de Rodeo” de Caballo Dorado, se fue a pasear hasta Japón… y en minutos ya tenían a un grupo de estudiantes japoneses moviéndose como si fueran de Chihuahua.

Porque ya sabes, esa rola que en cuanto suena te obliga a levantarte y seguir la coreografía a como dé lugar, ahora está haciendo historia al otro lado del mundo.

Todo pasó gracias al mexicano Alan Nuñez, que andaba en una convivencia con estudiantes japoneses. Ellos vieron un video del famoso baile y le dijeron: “Oye, enséñanos a hacer eso”. Y claro, Alan no se iba a quedar con las ganas de exportar cultura 100% mexicana.

En su TikTok soltó la joya:

“Estás en una convivencia con estudiantes de Japón y te piden que les enseñes a bailar el Payaso de Rodeo”

Y tú, que seguro has batallado con los pasos, te vas a sorprender: estos chavos lo aprendieron en un dos por tres. En el video primero los ves observando como si fueran a presentar examen, y en el siguiente corte ya están bailando en grupo, bien coordinados y con sonrisas de oreja a oreja.

El clip ya tiene cientos de miles de reproducciones y casi 90 mil comentarios de mexicanos que se dividen entre el orgullo, la risa y el clásico “¿y yo por qué no me lo sé así de bien?”.

Así que ya sabes… el “Payaso de Rodeo” ya no es solo cosa de tus fiestas, ahora también lo bailan en Japón, y quién quita y pronto lo veas en un anime.

La historia de Payaso de Rodeo

“Estaba en el baño con cenicero, cigarro y guitarra. Ya traía una idea del pichicato y agarré el papel de baño y comencé a relatar la vida de un payaso de rodeo. Cómo van de aquí para allá, andan en todas partes igual que los vaqueros y los músicos.” dijo Lalo Gameros, el fundador de Caballo Dorado en una entrevista.

«Me puse a pensar cómo se vestían ya que suelen hacerlo muy raro, folclóricos y coloridos… Era un tipo medio raro, pero cayó bien” porque son divertidos y alegres. Continuó: «Me dijo viajo en carretera espero pronto llegar, porque así se la pasa uno. al rodeo que me espera allá, ¿a dónde más? Pues al rodeo. Así comenzó a fluir la canción, todo el papel de baño se empezó a llenar y se convirtió en lo que es hoy.”