Más jóvenes con hemorroides por usar el celular en el WC

El baño dejó de ser solo para ir al baño, ahora también es zona de scroll infinito… Y tiene consecuencias.

Un estudio realizado en el Beth Israel Deaconess Medical Center analizó algo que muchos hacen sin pensar: usar el celular mientras están sentados en el inodoro. Noticias, redes sociales, videos, es decir lo típico, pero aquí viene el giro.

De 125 adultos evaluados, el 66% admitió usar el smartphone en el baño. Y no solo eso: quienes lo hacían, pasaban más tiempo ahí.

¡Más de un tercio superaba los cinco minutos por visita, contra apenas el 7% de quienes no usaban el celular.!

El mismo análisis, reveló que quienes usaban el celular en el baño eran, en promedio, más jóvenes que quienes no lo hacían, dejando claro que este hábito está mucho más arraigado en las generaciones digitales.

Tras ajustar factores como edad, peso, actividad física, dieta y esfuerzo al evacuar, el resultado fue claro: usar el smartphone en el baño se asoció con un 46% más de riesgo de desarrollar hemorroides. Sí, casi la mitad más.

No es el celular en sí… es el tiempo extra sentado, claro y pasas más tiempo porque te levas el celular al WC.

Las hemorroides ya son uno de los problemas gastrointestinales más comunes, con millones de consultas al año. Y aunque siempre se han relacionado con estreñimiento, poca fibra o sedentarismo, ahora hay un nuevo sospechoso en la lista: el hábito de quedarse “un ratito más” viendo el celular.

¿Lo más irónico?

La mayoría dijo que lo usa para leer noticias… ¡ Ay Ajá !

Así que sí, mientras te informas del mundo (seamos sinceros, te la pasas en TikTok), puede que tu cuerpo esté pagando la factura.