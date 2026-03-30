Lo que empezó como un golpe logístico para Nestlé terminó convertido en una historia viral. La compañía confirmó el robo de 12 toneladas de barras KitKat en Europa, un cargamento equivalente a 413,793 unidades que salió de una planta en el centro de Italia con destino a Polonia, pero nunca llegó. El camión sigue desaparecido.

El caso atrajo atención no solo por el tamaño del botín, sino por la manera en que la marca decidió responder. En su comunicación oficial, KitKat aseguró que no hay riesgos para la seguridad del consumidor y que el suministro no se verá afectado. Pero la frase que terminó acaparando titulares fue otra: “apreciamos el gusto excepcional de los criminales”.

La mercancía robada correspondía a una nueva variedad de KitKat, incluida una edición vinculada con la Fórmula 1, y estaba destinada a distribución en Europa. Hasta ahora, Nestlé no ha precisado en qué punto exacto desapareció el vehículo, mientras las autoridades locales y los socios logísticos siguen tratando de ubicar tanto el camión como la carga.

Regarding recent press coverage pic.twitter.com/Huh4EnFV2J — KITKAT (@KITKAT) March 29, 2026

La marca intenta rastrear el chocolate robado

A pesar del tono ligero con el que manejó la crisis, Nestlé dejó claro que el caso no es menor. La empresa advirtió que el robo de carga se ha convertido en un problema creciente para negocios de todos los tamaños y señaló que existe el riesgo de que las barras terminen revendidas en canales no autorizados.

Para tratar de ubicar el cargamento, la compañía explicó que cada barra puede identificarse mediante un código de lote único. Si alguien escanea uno de esos códigos y coincide con el lote robado, recibirá instrucciones para reportarlo directamente a KitKat. Esa trazabilidad es, por ahora, una de las principales herramientas para detectar si el producto aparece en el mercado negro o en puntos de venta no oficiales.

El episodio también volvió a poner sobre la mesa un problema más amplio en Europa: el aumento de robos a mercancía en tránsito. En este caso, la pérdida no solo representa un golpe económico por el volumen del cargamento, sino también un reto para controlar la reventa de un producto nuevo y de alta rotación justo antes de una temporada fuerte para el consumo de chocolate.