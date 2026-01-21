Sue Jacquot tiene 81 años, vive en Arizona y hasta hace poco lo más tecnológico que tocaba era el control de la tele. Hoy juega Minecraft, tiene cientos de miles de seguidores y una misión clarísima: pagar las quimioterapias de su nieto con cáncer.

Sí, leíste bien.

Cuando su nieto Jack Self fue diagnosticado con sarcoma, un tipo de cáncer poco común y agresivo, Sue decidió que no se iba a quedar de brazos cruzados. En lugar de resignarse, hizo algo que nadie esperaba: aprender a jugar videojuegos para conectar con niños, jóvenes y gamers… y pedir ayuda.

Durante meses practicó Minecraft con su otro nieto, Austin, hasta que se sintió lista para abrir su propio canal de YouTube llamado GrammaCrackers (Galletas de la abuela). Al principio estaba nerviosa, intimidada, jugando de a ratos. Hoy juega diario, enseña trucos y se divierte como si llevara años en esto.

En sus videos, Sue no solo juega: explica cómo recolectar recursos, cómo construir refugios resistentes y cómo protegerse de las criaturas “realmente malas” que salen de noche. Todo con una ternura que desarma a cualquiera. Su avatar incluso usa un delantal florido mientras pasea por una granja llena de gallinas, cerditos y flores.

La respuesta fue brutal. Su canal superó los 100 mil suscriptores y hoy ya ronda los 371 mil seguidores. Personas de todo el mundo comenzaron a donar para ayudar a Jack, quien enfrentó más de 200 tratamientos de quimioterapia desde que fue diagnosticado en 2024.

La familia también abrió una campaña en GoFundMe para cubrir gastos médicos que el seguro no pagó. Buscan reunir 250 mil dólares y ya han conseguido casi 48 mil gracias a más de mil donaciones. Cada peso, explican, va directo al tratamiento y a aliviar la carga económica de la familia.

Y entonces llegó la noticia que nadie quería perderse: un medio local visitó a la familia y Jack lo dijo claro y fuerte: “Estoy libre de cáncer”. A sus 17 años, después de una batalla durísima, hoy se siente bien.

Aunque Jack está en remisión, la familia mantiene abiertas las solicitudes de ayuda para cubrir gastos pendientes y asegurar que su recuperación siga firme.

Una abuelita, un videojuego y una decisión que cambió vidas. A veces los héroes no usan capa… usan delantal y juegan Minecraft.