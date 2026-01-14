En China ya no basta con mandar un buenos días por WhatsApp. Ahora, si no confirmas que sigues respirando… una app avisa por ti. Así tal cual. Se llama “¿Estás muerto?” y aunque suene a broma de humor negro, se está convirtiendo en compañera diaria de miles de jóvenes que viven solos.

La aplicación, conocida en chino como Sileme, tiene una misión tan simple como escalofriante: cada dos días tienes que abrirla y tocar un botón para confirmar que sigues vivo. Si no lo haces, el sistema entra en pánico y manda una alerta automática a tu contacto de emergencia para avisarle que algo no anda bien contigo.

La app salió al mercado en mayo del año pasado sin hacer ruido, pero en las últimas semanas explotó en descargas. ¿La razón? Cada vez más jóvenes chinos viven solos en departamentos diminutos, lejos de su familia, sin vecinos cercanos y con jornadas laborales eternas. Si algo les pasa, nadie se entera.

El pedal de hombre muerto versión celular

Los desarrolladores describen la app como una especie de pedal de hombre muerto digital, similar al sistema de emergencia de los trenes que los frena si el conductor deja de responder. Aquí pasa lo mismo, pero con personas. Si no das señales de vida, la app asume lo peor y avisa.

Está pensada para estudiantes, trabajadores migrantes o cualquier persona que haya elegido o terminado en un estilo de vida solitario. No promete salvarte, pero al menos asegura que alguien se entere si desapareces del radar.

China y la epidemia de la soledad

Y no es un tema menor. De acuerdo con proyecciones oficiales, para 2030 China podría tener hasta 200 millones de hogares unipersonales. Más del 30 por ciento de la población viviría sola. El envejecimiento acelerado del país, la migración masiva de jóvenes a las ciudades y la caída histórica de matrimonios han dejado a millones de personas aisladas.

A eso se suma el desempleo juvenil, la presión social y la ansiedad constante. En ese escenario, una app que literalmente te pregunta si sigues vivo deja de parecer exagerada y empieza a sonar necesaria.

Para muchos usuarios, más que una herramienta tecnológica, se ha convertido en un recordatorio incómodo de la realidad: hay personas que podrían desaparecer durante días… y nadie lo notaría.

Así que sí, puede dar risa el nombre. Pero el éxito de “¿Estás muerto?” dice mucho más sobre la soledad moderna que sobre la tecnología. Y eso, la neta, da más miedo que la app misma