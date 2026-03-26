El Comité Olímpico Internacional aprobó una nueva política de elegibilidad que excluye a atletas transgénero de las pruebas femeninas en los Juegos Olímpicos, de cara a la edición de Los Ángeles 2028. La decisión fue acordada el jueves y se enmarca en un endurecimiento de criterios sobre la participación en el deporte femenil de alto rendimiento.

En su nueva postura, el organismo indicó que “la elegibilidad para cualquier prueba de categoría femenina en los Juegos Olímpicos o en cualquier otro evento del COI, incluidos los deportes individuales y de equipo, queda ahora limitada a mujeres biológicas determinadas sobre la base de una prueba única de detección del gen SRY”.

El COI señaló que la política que comenzará a aplicarse a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en julio de 2028 “protege la equidad, la seguridad y la integridad en la categoría femenina”. También precisó que la medida no será retroactiva y que no se aplicará a programas deportivos de base o recreativos.

Hasta ahora, no estaba claro cuántas mujeres transgénero competían a nivel olímpico. Según la información difundida, ninguna mujer que haya hecho la transición tras nacer hombre compitió en los Juegos de Verano de París 2024.

🚨🚨🚨 El Comité Olímpico Internacional acaba de anunciar que solo podrán competir mujeres biológicas en las categorías femeninas a partir de Los Ángeles 2028



Kirsty Coventry, la presidenta del organismo, afirmó que la decisión se basa en criterios científicos y busca garantizar… pic.twitter.com/TmuEOGSryr — Fernanda Familiar (@qtf) March 26, 2026

La medida también alcanza a atletas con DSD

Después de una reunión de su junta ejecutiva, el Comité Olímpico Internacional publicó un documento de 10 páginas en el que también restringe la participación de atletas femeninas con diferencias en el desarrollo sexual, conocidas como DSD. Entre los casos más conocidos está el de la corredora Caster Semenya, doble campeona olímpica.

El organismo explicó que, en lugar de seguir dejando esta discusión únicamente en manos de las federaciones deportivas, optó por fijar una política más clara. Kirsty Coventry, presidenta del COI, impulsó esta revisión como una de sus primeras decisiones relevantes desde que asumió el cargo en junio pasado, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir el organismo en sus 132 años de historia.

Antes de París 2024, deportes como atletismo, natación y ciclismo ya habían aprobado reglas que excluían a mujeres transgénero que atravesaron la pubertad masculina. En el documento ahora difundido, el COI sostuvo que “los varones experimentan tres picos significativos de testosterona: en el útero, en la mini pubertad de la infancia y al inicio de la pubertad adolescente hasta la edad adulta”.

El texto añade que esto da a los varones “ventajas individuales de rendimiento basadas en el sexo en deportes y pruebas que dependen de la fuerza, la potencia y/o la resistencia”.