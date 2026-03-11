Autoridades federales y de la Ciudad de México alertaron sobre un posible aumento de fraudes digitales relacionados con el Mundial de 2026, especialmente en la venta de boletos, hospedaje, transporte y paquetes turísticos para los partidos que se disputarán en la capital del país.

La advertencia fue emitida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de su Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, en coordinación con la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Fraudes con paquetes mundialistas

De acuerdo con las autoridades, la cercanía del evento deportivo provocará una alta demanda de aficionados que buscarán boletos, hospedaje, transporte y experiencias turísticas, lo que también abre la puerta a ofertas falsas y estafas en internet.

Según explicó la SSC en un comunicado, ciberdelincuentes ya utilizan buscadores, redes sociales y aplicaciones de mensajería para difundir sitios web clonados que aparentan ser agencias de viaje o portales oficiales vinculados al evento.

Estas páginas replican diseños, logotipos y textos similares a los oficiales, lo que genera una falsa sensación de confianza entre los usuarios que buscan paquetes “todo incluido” para asistir al Mundial.

Suplantación de identidad y pagos difíciles de rastrear

Otro de los métodos detectados es la suplantación de identidad mediante perfiles falsos, donde los estafadores se presentan como asesores de viaje o representantes de agencias internacionales.

A través de estos perfiles ofrecen cotizaciones acompañadas de contratos aparentemente legales y supuestos folios de reservación, con el argumento de asegurar lugares o promociones especiales.

Posteriormente solicitan pagos inmediatos, en algunos casos mediante criptomonedas, lo que dificulta el rastreo del dinero una vez concretado el fraude.

Recomendaciones para evitar fraudes

Ante el incremento de este tipo de delitos, la Policía Cibernética emitió varias recomendaciones para quienes planean viajar o adquirir servicios relacionados con el Mundial 2026:

Comprar boletos y paquetes únicamente en sitios oficiales o agencias verificadas .

. Verificar que las páginas web cuenten con dominio auténtico y certificado de seguridad .

. Desconfiar de ofertas con precios excesivamente bajos o que exijan pagos urgentes.

o que exijan pagos urgentes. No realizar transferencias a cuentas personales ni efectuar pagos en efectivo o criptomonedas.

ni efectuar pagos en efectivo o criptomonedas. No compartir datos bancarios, contraseñas o códigos de verificación .

. Reportar páginas sospechosas o intentos de fraude ante las autoridades correspondientes.

Las autoridades advirtieron que, conforme se acerque el Mundial 2026, este tipo de estafas podría incrementarse, por lo que pidieron a los aficionados extremar precauciones al momento de contratar servicios relacionados con el evento.