Carlos Gatica nació el 11 de noviembre en 1989, en ciudad de México. Nieto de Lucho Gatica; el legendario «Rey del Bolero» y sobrino del actor Luis Gatica; Carlos está en proceso de llenar los pasos de sus familiares exitosos.

De las canchas al escenario

Aunque en sus inicios tuvo inclinaciones deportivas, como parte de las fuerzas básicas del Club América, su vínculo familiar con la música y la actuación lo orientó por otros caminos. Tras dejar el fútbol, se adentró en el mundo artístico, convirtiéndose en una de las voces jóvenes más prometedoras de la escena pop y actor emergente.

Trayectoria musical

Carlos lanzó su primer álbum en 2013, producido por figuras como Humberto Gatica, e incluyó colaboraciones con artistas como David Bisbal y Noel Schajris. Su estilo fusiona pop latino con ritmos como bachata, reguetón y salsa, y ha desarrollado reconocimiento por su voz profunda y cautivadora.

Ascenso en la televisión

Su debut actoral fue en 2016 en la telenovela Simplemente María. Desde entonces, ha consolidado una carrera sólida:

Narcos: México (2018) y La Rosa de Guadalupe (2018)

Heartless (2021)

Telenovelas como La desalmada (2021), Los ricos también lloran (2022)

Éxitos destacados: Minas de Pasión (2023) como Sebastián Martínez, Se llamaba Pedro Infante (2023), Juana’s Story (2024) y El Conde: Amor y Honor (2024).

En Minas de Pasión, combinó canto y actuación, interpretando a un minero que canta en Ratillo, una experiencia que puso a prueba sus dos grandes pasiones.

Legado y proyección

Carlos no solo heredó un legado artístico: lo ha reivindicado con una carrera en ascenso. Con presencia en plataformas internacionales como Narcos: México y su versatilidad musical, ha demostrado que es un talento multidimensional. Para mantenerse en crecimiento, seguirá explorando colaboraciones, nuevos roles y escenarios que le permitan fusionar música y actuación.