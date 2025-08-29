La senadora de Morena, Andrea Chávez Treviño, vuelve a estar en el centro de la polémica. Durante un discurso, lanzó una frase cargada de desprecio:

“Yo no tengo la prepa trunca, a diferencia de otras…”

Aunque parecía un ataque personal contra una rival política, lo que en realidad reflejó fue una burla a millones de mujeres mexicanas.

Los datos que la delatan

De acuerdo con el INEGI, el grado promedio de escolaridad de las mujeres en México es la secundaria terminada. Esto significa que, en promedio, las mexicanas no cursan el bachillerato completo.

En otras palabras, Andrea Chávez no solo atacó a una adversaria política, sino que ridiculizó indirectamente a la mayoría de las mujeres del país.

Clasismo en el “partido del pueblo”

Morena se ha presentado desde sus orígenes como el movimiento que combate el clasismo, el racismo y la desigualdad. Sin embargo, declaraciones como las de Chávez exhiben la contradicción entre discurso y práctica:

Mientras prometen igualdad, sus representantes ridiculizan a quienes no pudieron acceder a más estudios.

Mientras se dicen aliados del pueblo, menosprecian la realidad de millones de familias que no cuentan con oportunidades educativas.

Una burla disfrazada de superioridad

En un país donde las mujeres enfrentan barreras estructurales para estudiar, embarazos adolescentes, violencia doméstica, pobreza, burlarse de su nivel educativo es un acto de clasismo e insensibilidad.

Chávez representa a un partido que se autoproclama defensor de los más vulnerables, pero sus palabras dejan claro que el elitismo también vive dentro de Morena.