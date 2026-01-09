Pedro Inzunza Noriega, conocido como “El Señor de la Silla”, fue vinculado a proceso por un juez federal por delitos contra la salud, así como por posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. La resolución también incluye posesión de clorhidrato de cocaína y metanfetamina con fines de comercio.

De acuerdo con las autoridades, Inzunza Noriega era uno de los principales operadores de Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, figura clave dentro de la estructura del Cártel de Sinaloa. Junto a él fueron vinculados a proceso Miguel Ángel Nava Solís, Gaudencio Nieves López y Juan Ramón Wong.

Según la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República, las detenciones se realizaron en Culiacán, Sinaloa, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación del Gabinete de Seguridad del gobierno federal. En el operativo participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Marina, en coordinación con el Ministerio Público Federal.

Así fue el operativo que llevó a su captura en Culiacán

Durante el cateo efectuado en la capital sinaloense se aseguraron armas de fuego de alto poder, así como diversas sustancias ilícitas. Posteriormente, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada presentó datos de prueba que fueron considerados suficientes para que el juez de control dictara la vinculación a proceso.

Como medida cautelar, el juez ordenó prisión preventiva oficiosa para los imputados, quienes deberán permanecer recluidos en el Cefereso No. 1 Altiplano. Además, se estableció un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

Pedro Inzunza Noriega fue detenido el pasado 31 de diciembre de 2025 por fuerzas federales. Las autoridades lo consideran una pieza relevante dentro de la operación del Cártel de Sinaloa, particularmente en actividades relacionadas con el tráfico de drogas y el uso de armamento exclusivo del Ejército.