Adriana Marín, encargada de Comunicación del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, afirmó que el narcotráfico es uno de los principales generadores de empleo en el país, y que por ello es difícil combatirlo

Durante su intervención en el programa “Razonados” de La Razón , Marín sostuvo que las organizaciones criminales reclutan entre 160 mil y 180 mil personas al año, y que necesitan incorporar alrededor de 350 personas por semana para sustituir a quienes son detenidos o asesinados. En ese contexto, señaló que el narco ofrece oportunidades económicas que el Estado y el sector privado no han sido capaces de generar.

“El narcotráfico es uno de los principales empleadores a nivel nacional, reclutan alrededor de 160 mil a 180 mil personas y se necesitan más de 350 personas a la semana para cubrir las que son detenidas y asesinadas”, pronunció.

El narco como fuente de empleo, según Morena

De acuerdo con la militante de Morena, el crimen organizado se nutre de personas que carecen de opciones laborales y expectativas de futuro. En sus palabras, muchas de estas personas aceptan integrarse a las filas del narco ante promesas de dinero y reconocimiento, en un entorno donde el sistema ha fallado en ofrecer alternativas reales.

Marín afirmó que esta dinámica hace complejo enfrentar al narcotráfico únicamente desde una estrategia de persecución, ya que existe una base social que depende económicamente de estas organizaciones. Planteó que el fenómeno no puede analizarse sin considerar la falta de empleo formal y oportunidades en amplios sectores del país.

“Es complejo atender la situación del narco, porque no solo tiene ayuda de EU, sino que también genera empleo que muchos privados, que el estado tampoco se ha encargado de generar. ¿Qué vas a hacer con esas personas, a las cuales les prometieron dinero y fama y que no tienen ninguna esperanza?”, añadió.