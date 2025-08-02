¿Y si el tomate que comes pudiera contarte una historia?

La nueva campaña de la marca estadounidense NatureSweet está tocando fibras sensibles a ambos lados de la frontera. En julio de 2025, la empresa decidió hacer algo insólito: poner rostro y voz a los jornaleros mexicanos que cultivan sus tomates.

Cada paquete de jitomates cherry «Cherubs» y «Glorys» incluye un código QR. Al escanearlo, los consumidores conocen directamente la historia de quienes los cosecharon: personas reales, con sueños, familias y una dignidad que pocas veces aparece en el anaquel del supermercado.

Uno de esos rostros es Armando Ramos, jornalero mexicano que narra cómo cada día empieza su jornada antes del amanecer para cosechar tomates bajo el sol texano. En un breve video —humano, íntimo, sin maquillaje— comparte que lo más duro no es el trabajo físico, sino el olvido.

“Uno da su vida para que la gente coma bien. Y ni siquiera saben que existimos”, dice con una mirada que no se olvida.

Marketing con propósito real (y sin cinismo)

La campaña fue desarrollada en conjunto con la organización Equitable Food Initiative (EFI), que promueve condiciones laborales justas y sustentables para los trabajadores del campo en América del Norte.

Algunos datos que cimientan el mensaje:

México es responsable del 60% de los tomates frescos importados a EE.UU.

Más de 1 millón de jornaleros mexicanos trabajan en agricultura estacional, muchas veces bajo condiciones precarias.

El 80% de las consumidoras en EE.UU. afirman que "comprar productos con propósito social influye en su decisión de compra" (Forbes, 2025)

Y sin embargo, rara vez vemos sus rostros. Hasta ahora.

¿Por qué se hizo viral?

La historia de Armando, una de las más vistas, acumuló más de 500 mil likes en TikTok. El hashtag #IAmYourFarmer (Yo soy tu agricultor) se convirtió en tendencia.

Muchos consumidores reaccionaron emocionados:

“Nunca más veré un tomate igual. Gracias por enseñarnos quién está detrás de lo que comemos.”

—Comentario en Instagram de @TinaRodgers

¿Por qué esta campaña es un parteaguas?

Cuenta historias, no slogans Pone a los trabajadores en el centro, no en la sombra Usa la tecnología para acercar, no para distraer Rompe con la estética publicitaria para ser más real que nunca

NatureSweet no inventó una narrativa: la rescató del silencio.