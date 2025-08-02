Con solo 21 años, el mexicano rompe 20 años de dominio chino y se convierte en campeón del mundo.

Este jueves, en Singapur, el Himno Nacional Mexicano volvió a sonar en lo más alto del podio de clavados. Osmar Olvera, de apenas 21 años, hizo historia al coronarse campeón mundial en el trampolín de 3 metros individual durante el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos 2025.

El joven clavadista originario de la Ciudad de México sumó una puntuación total de 529.55, superando a dos potencias chinas que dominaban esta disciplina desde hace dos décadas. Es la primera vez desde 2005 que un atleta no chino gana este título.

Con esta hazaña, Osmar se convierte en el segundo mexicano en la historia en obtener un oro mundial en clavados. La primera fue Paola Espinosa en 2009, también en una actuación que hizo vibrar a México.

El momento fue especialmente emotivo: el Himno Nacional retumbó en la sede de Singapur mientras Osmar subía al podio con lágrimas en los ojos. Fue un instante que millones de mexicanos celebraron a distancia y que quedará marcado en la memoria del deporte nacional.

En declaraciones posteriores, Osmar declaró con emoción:

“Es un sueño hecho realidad, ser campeón del mundo en este año tan especial, en una prueba olímpica. No tengo palabras.”

La victoria no fue casualidad. Con este oro, suma ya cuatro medallas en este Mundial (una de oro y tres de plata) y ocho en total en su trayectoria en Campeonatos Mundiales. Además, viene de cosechar medallas olímpicas y panamericanas que lo consolidan como una figura internacional.

Este triunfo representa mucho más que una medalla: es una señal del poder, el talento y la disciplina del deporte mexicano, que sigue produciendo atletas de élite en un entorno global altamente competitivo.

Mira el momento de su triunfo y el himno nacional en el perfil oficial de World Aquatics:

Instagram oficial

Video y nota oficial en World Aquatics

Con apenas 21 años, Osmar Olvera ya escribió su nombre en la historia.

Y lo mejor, es que apenas está comenzando.