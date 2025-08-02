¿Qué harías si tu empresa se vuelve el centro de un escándalo viral por un error humano en un concierto?

La startup Astronomer pasó de ese infierno digital a ser el caso más comentado en los círculos de marketing global. Y todo gracias a un giro maestro protagonizado por Gwyneth Paltrow y la agencia creativa de Ryan Reynolds, Maximum Effort.

El incidente: 20 segundos que casi destruyen una marca

El 29 de julio de 2025, un video se viraliza en redes: el CEO de Astronomer, David Corcoran, aparece presuntamente en estado inconveniente durante el concierto de Coldplay en Nueva York, gritando groserías desde una zona VIP. El clip fue visto más de 8 millones de veces en 12 horas, con comentarios como “otro millonario más que se cree intocable” o “el Silicon Valley de los 2000 regresó”.

La marca, dedicada a flujos de datos para inteligencia empresarial, estaba en pleno lanzamiento de su nuevo servicio de automatización visual. La credibilidad estaba en juego.

La respuesta: marketing emocional y humor inteligente

En menos de 48 horas, Astronomer contrató a Maximum Effort, la agencia conocida por las campañas de Aviation Gin y Mint Mobile. El brief fue claro: «redención, pero con elegancia». En lugar de esconder el escándalo, lo transformaron en una narrativa de crecimiento.

La campaña fue lanzada bajo el título:

“Todos tenemos noches difíciles. Lo importante es lo que haces después.”

El video, que ya acumula 16 millones de views en Instagram y TikTok, muestra a Gwyneth Paltrow en un entorno zen, narrando en off:

“A veces gritamos cuando deberíamos callar. A veces aprendemos a programar el silencio. Este no es un spot. Es un reinicio. Bienvenidos a la nueva Astronomer.”

En 30 segundos, el comercial no sólo reintrodujo el servicio de automatización visual de la empresa, sino que humanizó a su fundador y generó un inesperado pico de tráfico:

+1,200% en visitas al sitio web

+38,000 leads nuevos en dos días

Comentarios 80% positivos tras el video

Por qué esta campaña está dando de qué hablar

No ocultó el error, lo resignificó Usó una figura femenina respetada y empática como Paltrow para equilibrar la narrativa Apostó por la emoción, no por la excusa Convertir la vergüenza en sabiduría empresarial es un acto de humildad… y estrategia

“El perdón también se diseña”, dijo Ryan Reynolds en una entrevista con AdWeek, cuando se le preguntó por qué aceptó el proyecto.