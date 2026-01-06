En el CES 2026 de Las Vegas, LEGO sorprendió con un anuncio que marca un giro importante en su historia: la presentación de su primer ladrillo inteligente, una pieza que combina el juego físico tradicional con experiencias digitales interactivas.

Smart Brick: el primer ladrillo inteligente en la historia de LEGO

Por primera vez, LEGO realizó una conferencia de prensa dentro del evento tecnológico más grande del mundo. Hasta ese momento, la empresa había mantenido total hermetismo sobre su anuncio, lo que disparó especulaciones. Sin transmisión oficial en vivo, la expectativa creció… hasta que se reveló el Smart Brick.

El nuevo ladrillo mantiene la forma clásica 2×4, pero integra sensores de luz, color y sonido, además de un acelerómetro que detecta movimientos. Gracias a ello, puede reaccionar en tiempo real, emitir efectos sonoros y responder a acciones como giros, choques o desplazamientos.

El Smart Brick es el núcleo de la plataforma Smart Play, que se compone de tres elementos: el ladrillo inteligente, etiquetas Smart y minifiguras Smart. Las etiquetas funcionan como activadores de acciones y las minifiguras desbloquean respuestas específicas, desde sonidos hasta estados de ánimo, haciendo que cada partida sea distinta.

Durante la demostración, LEGO mostró escenarios como autos que reaccionan al moverse, helicópteros que responden al despegar o figuras que expresan emociones al interactuar con otras piezas. Los bloques incluso pueden conectarse entre sí y “reconocer” su posición en el espacio, lo que permite dinámicas como carreras o competencias en tiempo real.

La compañía aclaró que esta tecnología no busca reemplazar el juego tradicional, sino complementarlo. El objetivo es transformar sets existentes en experiencias más inmersivas sin alterar la esencia del sistema LEGO.

¿Cuándo sale a la venta el Smart Brick de LEGO en México?

La presentación incluyó colaboraciones con Disney y Lucasfilm, con nuevos sets que integran el Smart Brick y aprovechan sus capacidades interactivas, como sonidos y respuestas al movimiento.

— Star Wars (@starwars) January 6, 2026

Aunque todavía no se han confirmado precios ni fechas exactas, LEGO adelantó que los nuevos sets llegarán en el corto plazo y que el Smart Brick formará parte de futuras expansiones. En su sitio oficial ya se activó una cuenta regresiva para el inicio de las reservas.