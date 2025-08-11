lunes, agosto 11, 2025
Sofia Arias
Natanael Cano

Durante su presentación en el Baja Beach Fest, el cantante de corridos tumbados Natanael Cano protagonizó un momento que ha encendido las redes sociales: golpeó a un DJ y destruyó su laptop frente al público.

En un video difundido por diversos medios, se observa cómo Cano se aproxima al DJ, lo empuja y, sin previo aviso, golpea el equipo. Segundos después, toma la computadora portátil y la azota contra el piso, dejándola inutilizable.

Hasta el momento, el artista no ha emitido una declaración pública sobre lo ocurrido ni ha ofrecido disculpas al afectado. En redes, usuarios cuestionan su comportamiento, calificándolo como “violento” y “arrogante”, mientras otros intentan justificarlo argumentando posibles problemas técnicos durante la presentación.

El “Baja Beach Fest” es uno de los eventos más importantes de música urbana en México, reuniendo a miles de asistentes y artistas internacionales. Sin embargo, este incidente ha opacado su actuación y ha abierto un debate sobre la responsabilidad y profesionalismo de los artistas en el escenario.

