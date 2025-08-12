martes, agosto 12, 2025
Noticias
Aerouerto inundado

Ciudad de México, 12 de agosto de 2025. Las intensas lluvias registradas el domingo y la madrugada del martes provocaron severas inundaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), lo que llevó a Aeroméxico a reportar afectaciones en un número considerable de vuelos programados.

La aerolínea informó que ha puesto en marcha planes de acción para reacomodar a la mayoría de los pasajeros en otros vuelos, con el objetivo de reducir el impacto y proteger a los usuarios afectados. Sin embargo, advirtió que las precipitaciones continuarán impactando las operaciones, por lo que podrían presentarse más demoras y cancelaciones.

Aeroméxico pidió a los viajeros revisar el estatus de sus vuelos en la página oficial de la aerolínea y consultar su política de protección para cambios o reembolsos.

La compañía lamentó los inconvenientes ocasionados y subrayó que esta situación es ajena a su operación, agradeciendo la comprensión de los clientes.

En su comunicado, Aeroméxico hizo un llamado urgente a las autoridades federales y al Gobierno de la Ciudad de México para que se implementen acciones y medidas preventivas que garanticen el correcto funcionamiento de la infraestructura del AICM, con el fin de evitar que fenómenos meteorológicos como este paralicen la operación aérea.

