Conservar los sitios geológicos más valiosos de México, que resguardan la memoria de la Tierra en sus rocas, minerales, fósiles, suelos y formas del relieve, es el objetivo central del impulso al patrimonio geológico, una iniciativa que busca acercar el conocimiento de la geología a la sociedad y fomentar su preservación.

Investigadores y estudiantes de la UNAM trabajan para establecer el capítulo México de la Asociación Internacional para la Conservación del Patrimonio Geológico (ProGEO), una organización global dedicada a la protección y difusión de estos sitios. La propuesta es encabezada por Elizabeth Castañeda Bastida, estudiante de doctorado en Ciencias de la Tierra; Gerardo Aguirre Díaz, del Instituto de Geociencias; y Carles Canet Miquel, investigador del Instituto de Geofísica.

Carles Canet destacó que la conservación del patrimonio geológico no solo es relevante para la academia por su carácter transdisciplinario, sino también para las comunidades locales que custodian estos espacios. Al protegerlos y comunicar su valor, se promueve tanto su preservación como el desarrollo de economías locales sostenibles ligadas al turismo responsable.

ProGEO es una asociación internacional afiliada a organismos científicos y ambientales de alcance global, integrada por especialistas que promueven la geoconservación como una práctica que equilibra la protección de los sitios con su disfrute público. La propuesta para México contempla un modelo incluyente, transparente y democrático, abierto a la participación de científicos, activistas y habitantes de las comunidades donde se localizan estos espacios.

El enfoque de la geoconservación, explicaron los universitarios, no busca aislar los sitios como santuarios intocables, sino implementar medidas técnicas que permitan su visita sin deterioro, como senderos delimitados, miradores y señalización educativa que ayude a comprender su valor y fomente una actitud de cuidado entre los visitantes.

Asimismo, se subrayó la importancia de la educación ambiental y la comunicación científica como herramientas clave para que la sociedad se apropie del patrimonio geológico y participe activamente en su resguardo. La conservación basada en la comunidad, reconocida a nivel internacional, se plantea como un complemento fundamental a la legislación ambiental.

De acuerdo con los impulsores del proyecto, el capítulo México de ProGEO podría quedar formalmente establecido en el plazo de un año. La UNAM, señalaron, cuenta ya con cursos especializados y líneas de investigación orientadas a la geodiversidad y el patrimonio geológico, lo que coloca al país en una posición estratégica para avanzar en este campo.

La iniciativa busca que el patrimonio geológico sea entendido como un bien colectivo, accesible y valioso para la sociedad, cuya conservación es clave para comprender el pasado del planeta y construir un futuro sostenible.