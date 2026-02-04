Con solo una fotografía tomada desde un teléfono celular, la Universidad Nacional Autónoma de México ofrece diagnóstico especializado de enfermedades bucales a distancia, a través de un centro virtual operado por la Facultad de Odontología.

El servicio se brinda en el Centro de Diagnóstico Virtual en Patología Bucal y Maxilofacial (CEDIVIPA), donde un equipo de ocho odontólogos especialistas en patología bucal evalúa lesiones que pueden ir desde úlceras y afecciones infecciosas hasta cáncer bucal, una enfermedad que representa alrededor del 10 por ciento de los cánceres en México.

El centro está coordinado por Javier Portilla Robertson, profesor de la Facultad de Odontología desde hace más de cinco décadas, exdirector de la entidad y especialista en patología bucal, quien explicó que la primera valoración se realiza a partir de imágenes clínicas enviadas por el paciente o por su dentista tratante.

Cómo funciona el diagnóstico virtual

Para acceder al servicio, el usuario debe ingresar al portal habilitado por la Facultad de Odontología, crear un registro con nombre y contraseña, responder un cuestionario clínico y adjuntar una o varias fotografías de la lesión bucal. Con esta información, los especialistas realizan una estimación diagnóstica inicial.

“A partir de la imagen valoramos si es necesaria una biopsia, es decir, una muestra de tejido anormal de la boca para examinarla bajo el microscopio y diagnosticar la causa de lesiones o molestias”, explicó Portilla Robertson.

En caso de requerirse una biopsia, esta puede realizarse bajo la orientación del centro o presentarse directamente en la Facultad de Odontología para su análisis histopatológico.

Enfermedades que pueden detectarse

En el CEDIVIPA, que hasta 2025 ha atendido 2 mil 750 casos, es posible la detección temprana de múltiples padecimientos, entre ellos:

Cáncer bucal

Candidiasis (infección por el hongo Candida albicans)

Neuralgia del trigémino

Síndrome de boca seca

Otras enfermedades infecciosas y lesiones de la cavidad bucal

El estudio histopatológico permite analizar células y bacterias enfermas bajo microscopio, identificar alteraciones morfológicas y orientar el tratamiento y pronóstico del paciente.

Servicio gratuito, confidencial y con seguimiento

El CEDIVIPA es un servicio gratuito, confidencial y anónimo, dirigido tanto a cirujanos dentistas como a especialistas y público en general. Las fotografías son analizadas por el equipo médico y el diagnóstico clínico se envía vía chat, junto con comentarios y seguimiento hasta la resolución del caso.

En algunos casos, los pacientes acuden de manera presencial a la Facultad de Odontología únicamente para pagar la consulta, sin costo adicional por el análisis especializado.

Kit gratuito para biopsias

Para facilitar el trabajo de los profesionales de la odontología, el centro ofrece de manera gratuita un kit especializado para la toma de biopsias, que incluye:

Sacabocados o punch

Frascos con formol para conservar la muestra

Azul de toluidina, útil como indicador de cáncer bucal

Ácido acético para limpiar la zona de estudio

Además, las imágenes obtenidas contribuyen a la docencia universitaria y al Registro Nacional de Cáncer Bucal, bajo responsabilidad del Instituto Nacional de Cancerología.

Aunque la patología bucal es una especialidad poco explorada frente a otras áreas de la odontología, Portilla Robertson subrayó que es fundamental para la detección oportuna de cáncer y otros padecimientos graves, donde el tiempo puede marcar la diferencia.