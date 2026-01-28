La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) activó protocolos sanitarios tras detectar un caso sospechoso de sarampión entre estudiantes de la Facultad de Medicina, en medio de las alertas nacionales por el repunte de esta enfermedad en el país.

De acuerdo con la información oficial, el posible contagio fue identificado en el grupo 2216. Desde ese momento se estableció vigilancia epidemiológica y se inició el proceso de confirmación mediante pruebas de laboratorio, mientras se aplican medidas preventivas para proteger a la comunidad universitaria.

Hasta ahora, la institución no ha informado sobre el estado clínico de la persona involucrada ni sobre la presencia de complicaciones, pero aseguró que se mantiene un seguimiento puntual del caso.



Medidas sanitarias activadas en la Facultad de Medicina

El Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina, en coordinación con personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), implementó acciones inmediatas dentro del plantel para reducir el riesgo de un brote.

Entre las medidas se incluyen orientación sanitaria, supervisión médica y seguimiento epidemiológico del caso sospechoso, conforme a los lineamientos vigentes en materia de salud pública.

En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, la Facultad de Medicina informó que se encuentra a la espera de los resultados confirmatorios y reiteró su compromiso con la protección de estudiantes, docentes y personal administrativo.



Campañas de vacunación y prevención en la UNAM

La Facultad recordó que, desde el inicio del brote de sarampión en México y de manera preventiva durante todo 2025, se han realizado campañas de vacunación dirigidas a su comunidad.

Estas jornadas han buscado reforzar la inmunización como la principal herramienta para prevenir contagios, especialmente en espacios con alta concentración de personas, como aulas, laboratorios y hospitales universitarios.

La UNAM subrayó la importancia de notificar cualquier sospecha de enfermedad para actuar de manera oportuna y evitar la propagación del virus dentro de la institución.

🚨 En la Facultad de Medicina de la @UNAM_MX fue identificado un caso sospechoso de #sarampión.



El paciente está en espera de resultados y el Departamento de Salud Pública dará seguimiento para aplicar las medidas epidemiológicas correspondientes. pic.twitter.com/JxJHVYlqSI — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 28, 2026



Cómo identificar el sarampión y qué hacer ante síntomas

Las autoridades sanitarias enfatizaron la necesidad de reconocer los síntomas iniciales del sarampión, ya que se trata de una enfermedad altamente contagiosa incluso antes de que aparezcan las lesiones visibles en la piel.

El cuadro clínico suele iniciar con fiebre alta persistente, acompañada de tos, escurrimiento nasal abundante y conjuntivitis. Posteriormente aparece el exantema característico: manchas rojizas que comienzan en la cara y el cuello, y se extienden de forma progresiva al resto del cuerpo.

Ante la presencia de estos síntomas, la recomendación es acudir de inmediato a los servicios médicos, evitar la automedicación y mantener aislamiento preventivo para no exponer a otras personas. También se sugiere mantener una adecuada ventilación en espacios cerrados como medida adicional de prevención.

Mientras se obtienen los resultados de laboratorio, la UNAM mantendrá activas las acciones epidemiológicas para resguardar la salud de toda su comunidad.