Estados Unidos revocó las visas de turista a la alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez, y a su esposo, Luis Samuel Guerrero Delgado, cancelándoles su posibilidad de ingresar al país, confirmó el Semanario ZETA basándose en reportes oficiales de autoridades migratorias estadounidenses.

Este tipo de decisión no es una sanción menor: refleja una señal de ruptura, o al menos de fuerte fricción, con funcionarios locales. La acción ocurre mientras emergen dudas sobre la forma en que se ejerce el poder en ciertos municipios, donde la transparencia y el ejercicio ético de la autoridad vienen siendo cuestionados.

Los antecedentes son claros: en mayo, EE.UU. también revocó la visa de la gobernadora de Baja California y su esposo, una medida diplomática sin precedentes que generó protestas del Gobierno mexicano pidiendo explicaciones formales.

La noticia de esta nueva revocación impacta más allá de Mexicali. Es una llamada de atención para todos nosotros, porque expresa que tener poder público no implica estar exento de contrapesos internacionales.

Es momento de preguntarnos:

¿Hasta qué punto nuestros gobiernos locales rinden cuentas… frente a su propia gente y frente al mundo?

Si la confianza pública se ha erosionado, ¿no deberíamos exigir claridad, no solo en elecciones, sino en el ejercicio diario del poder?

